Caldo africano in Granda: temporali tra mercoledì e giovedì, poi oltre 35 gradi in pianura

CUNEO CRONACA - Un anticiclone si rafforza progressivamente dal Maghreb al Mediterraneo ed Europa centrali, favorendo tempo in prevalenza stabile e soleggiato per oggi e i prossimi giorni.

Solo tra mercoledì sera e giovedì - spiega Arpa - una bassa pressione con aria fredda in quota, diretta dal Portogallo alla Germania, transiterà sull'arco alpino portando un temporaneo passaggio moderatamente instabile sul Piemonte.

Da venerdì l'alta pressione sub-tropicale si rinvigorirà ulteriormente sull'Europa centro-occidentale determinando un deciso aumento delle temperature, con valori massimi che supereranno i 35 gradi in pianura.

Mercoledì 25 giugno

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con cumuli in formazione da metà giornata sui settori alpini, in locale estensione altrove, soprattutto in serata.

Precipitazioni: deboli rovesci o temporali sparsi sulle aree montane e pedemontane alpine dal pomeriggio; possibile qualche locale sconfinamento in pianura dalla serata.

Zero termico: intorno ai 4600 metri di giorno; in calo in serata sui 4400 metri a nordovest e 4500 metri a sudest.

Venti: deboli nordoccidentali sulle Alpi, in rotazione da sudovest in tarda serata, e meridionali sull'Appennino; deboli prevalentemente meridionali in pianura; moderata intensificazione in serata su tutti i rilievi e tra Astigiano e Alessandrino.

Giovedì 26 giugno

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori schiarite temporaneamente nella tarda mattinata e infine dalla serata.

Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in possibile sconfinamento sulle pianure, deboli o moderati.

Zero termico: in calo al mattino fino a 4200 metri sulle Alpi e 4300-4400 metrio altrove; generale rialzo a 4400-4500 m in tarda serata.

Venti: moderati sudoccidentali sulle Alpi, in progressiva rotazione da nordovest tra pomeriggio e sera, con attenuazione serale; deboli o moderati meridionali sull'Appennino, in attenuazione e rotazione da nord in serata; deboli prevalentemente da sud sulle pianure orientali, più da ovest su quelle occidentali, soprattutto alla sera. Rinforzi da nord in valle Ossola nella notte successiva.

Venerdì 27 giugno

Nuvolosità: cielo sereno, con pochi piccoli cumuli sulle Alpi nel primo pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in progressivo netto aumento fino ai 5000 metri in serata.

Venti: deboli o localmente moderati nord-occidentali sulle Alpi, deboli settentrionali sull'Appennino, deboli a regime di brezza a ciclo diurno in

pianura e nelle valli alpine. Residui rinforzi da nord in valle Ossola fino al primo mattino