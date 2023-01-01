Caldo, guasti e bagni rotti: Calderoni (Pd) denuncia un'estate da incubo sui treni della To-Sv

CUNEO CRONACA - Riceviamo: "«Ho ricevuto solo oggi, a fine estate, la risposta alla mia interrogazione di luglio sui gravi disservizi e le condizioni igienico-sanitarie inaccettabili sui treni della tratta Torino–Savona», dichiara Mauro Calderoni, consigliere regionale del Partito Democratico eletto in provincia di Cuneo. «Una risposta tardiva – prosegue - che, di fatto, arriva quando l’urgenza si è consumata e migliaia di pendolari e turisti hanno dovuto sopportare per settimane condizioni di viaggio indecorose».

Nell’interrogazione presentata lo scorso luglio venivano evidenziati guasti agli impianti di climatizzazione durante le ondate di calore, acqua nei corridoi proveniente dalla condensa con conseguenti rischi per l’incolumità ed una flotta vecchia e poco affidabile che penalizza lavoratori, studenti e visitatori.

«La risposta della giunta Cirio – aggiunge Calderoni – si limita a ricordare piani di rinnovo della flotta che conosciamo da tempo, ma non dice nulla sulle misure immediate che sarebbero servite per garantire viaggi dignitosi nell’estate 2025. Non basta annunciare nuovi treni per il futuro: serviva e serve un piano straordinario di manutenzione e controllo, con penalità vere al gestore del servizio e un monitoraggio permanente delle segnalazioni dei cittadini».

«La linea Torino–Savona – conclude Calderoni – è strategica, in particolare per il Cuneese. Non possiamo accettare che ogni estate i viaggiatori siano vittime di disservizi cronici. La Giunta, a fronte di un’ingente spesa, deve pretendere da Trenitalia soluzioni immediate, non solo promesse. Per fortuna il grande caldo è passato e d’ora in poi lavoratori, studenti e visitatori dovranno affrontare “solo” ritardi e gli immancabili bagni rotti»".

Mauro Calderoni, Consigliere regionale del PD Piemonte