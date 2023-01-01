Caldo fino a 39 gradi in Piemonte, poi temporali con grandine e raffiche anche sul Cuneese

CUNEO CRONACA - Si intensifica l'ondata di calore sul Piemonte, a causa del rinforzo del robusto anticiclone sull'Europa centrale. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori che potranno raggiungere i 38-39 °C in pianura nel fine settimana, inasprendo le condizioni di disagio bioclimatico già presenti sul territorio.

Il forte irraggiamento diurno - spiega Arpa Piemonte - favorirà lo sviluppo di instabilità pomeridiana sui rilievi, con rovesci e temporali localmente forti, accompagnati da grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di vento.

I fenomeni si intensificheranno e potranno interessare anche le pianure dal pomeriggio di domenica, quando si assisterà a una graduale flessione del geopotenziale associata a infiltrazioni di aria più fresca in quota.

Sabato 27 giugno

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con cumuli in formazione sui rilievi nelle ore centrali.

Precipitazioni: rovesci o temporali di calore sparsi sui rilievi, anche di forte intensità.

Zero termico: stazionario sui 4500-4600 metri. Venti: deboli sudoccidentali sulle Alpi e variabili altrove.

Domenica 28 giugno

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso per cumuli in formazione sui rilievi.

Precipitazioni: rovesci o temporali sui rilievi nelle ore centrali, in successiva estensione alle pianure di Torinese e Cuneese; fenomeni localmente intensi e accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate.

Zero termico: in lieve calo sui 4400 metri.

Venti: deboli, occidentali sulle Alpi, meridionali sull'Appennino e variabili altrove; forti raffiche di vento in occasione dei fenomeni più intensi.

Altri fenomeni: locali grandinate e forti raffiche di vento in occasione dei temporali più intensi.

Lunedì 29 giugno

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino con copertura in aumento per cumuli in formazione sui rilievi e successivo transito sulle pianure.

Precipitazioni: rovesci o temporali sui rilievi nelle ore centrali, in successiva estensione alle pianure; fenomeni localmente intensi e accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 4300-4400 metri.

Venti: deboli prevalentemente occidentali sulle Alpi, in rotazione da est, nordest nel pomeriggio; deboli variabili altrove. Forti raffiche di vento in occasione dei fenomeni più intensi.

Altri fenomeni: locali grandinate e forti raffiche di vento.