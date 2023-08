Caldo e afa in aumento, ma da domenica tornano i temporali tra le valli e le pianure della Granda

Nuvolosità: cielo inizialmente soleggiato; in tarda mattinata sviluppo di consistenti nubi cumuliformi sui rilievi in estensione alle zone pianeggianti adiacenti nel pomeriggio; attenuazione della copertura nuvolosa in tarda serata.

Precipitazioni: sviluppo di rovesci e temporali verso mezzogiorno sui rilievi, in intensificazione ed estensione alle zone pianeggianti adiacenti nel pomeriggio ed esaurimento dopo il tramonto. I fenomeni avranno intensità debole o moderata, localmente forte su Canavese, Biellese e Verbano.

Zero termico: stazionario sui 4300-4400 metri.

Venti: deboli localmente moderati occidentali sulle Alpi, venti calmi o deboli da nordest sugli altri settori. Rinforzi sostenuti in corrispondenza dei temporali.

Altri fenomeni: possibili grandinate.

Lunedì 14 agosto