Cuneo e provincia: caldo africano, in arrivo temperature sopra i 35 gradi

E' cominciata la settimana del caldo record in provincia di Cuneo. Spiega Arpa: "La persistenza di un promontorio di origine africana in area mediterranea determina sul Piemonte condizioni stabili e soleggiate per i prossimi giorni e un progressivo rialzo termico, con temperature che supereranno i 35° sulle pianure nel pomeriggio e raggiungeranno i 40° tra giovedì e venerdì".

Nel dettaglio le previsioni della settimana, tratte dal bollettino di Arpa Piemonte: mercoledì cielo sereno o poco nuvoloso per lo sviluppo di locali cumuli a ridosso dei rilievi alpini nelle ore più calde. Isolati o deboli rovesci nelle ore più calde a ridosso dei rilievi alpini. Zero termico sostanzialmente stazionario sui 4700 metri.

Giovedì cielo sereno, precipitazioni assenti, zero termico stazionario sui 4700 metri. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali in montagna e deboli variabili in pianura. Venerdì, infine, cielo sereno, precipitazioni assenti, zero termico stazionario sui 4700 metri. Venti: deboli o localmente moderati, dai quadranti settentrionali in montagna e da nordest altrove.