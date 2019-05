CALCIO/ Amico Sport Cuneo protagonista a Lanzo nel torneo “Tuttinelpallone”

Quando un pallone dona tanti sorrisi ed emozioni indescrivibili; tutto questo è successo in occasione della 12ª edizione di “Tuttinelpallone”, l’evento di calcio unificato andato in scena a Lanzo Torinese, sabato 25 maggio e organizzato da Speciali Olympics Italia Piemonte, A.S.D Muoversi Allegramente e I.I.S. Federico Albert.

Un appuntamento divenuto orami una piacevole tradizione e atteso con gioia da tutti quegli atleti speciali che gioiscono nel calciare un pallone, proprio come i ragazzi della A.S.D Amico Sport; il tecnico e atleta partner Valentina Sechi ha fatto scendere in campo i seguenti atleti: Andrea Micucci, Vincenzo Pace, Marco Cravero, Alessandro Santoro, Patrik Costa, Giorgio Rosano e i partner Fabio Dutto e Luca Beimer.

Ottime le partite disputate dalla squadra cuneese, la quale ha pareggiato 4-4 contro ASAD Biella e poi superano 4-1 la Pro Settimo Eureka; quattro punti in classifica che non portano alla tanto sognata medaglia d’oro, in virtù di una migliore differenza reti proprio della ASAD Biella, ma l’allegria e la soddisfazione non sono comunque mancate.

“Era il nostro primo torneo e sicuramente ci portiamo a casa delle emozioni uniche, come unici sono gli abbracci e i sorrisi di questi ragazzi, quando corrono dietro un pallone; è davvero bello essere presenti nei loro momenti di gioia, un’esperienza davvero unica e che davvero tanti altri ragazzi come noi possono provare. Basta davvero poco per sentirsi parte della famiglia di Amico Sport.”, dicono Dutto e Beimer.

Non c’è tempo per esultare troppo dei risultati ottenuti, il conto alla rovescia per i Play the Games di Cuneo è ormai iniziato; appuntamento quindi dal 7 giugno prossimo allo Stadio del Nuoto e al Bowling Queen Touch di Borgo San Dalmazzo.