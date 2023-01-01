"Buscaje", il legno diventa memoria e preghiera: a Coumboscuro l'omaggio a Beppe Viada

CUNEO CRONACA - Si intitola “Buscaje” la mostra antologica dedicata all’opera e alla memoria di Giuseppe “Beppe” Viada, accompagnata dalla cura critica di Enrico Perotto. L’inaugurazione si terrà domenica 12 luglio 2026 alle 17 negli spazi del Coumboscuro Centre Prouvençal, in frazione Santa Lucia a Monterosso Grana.

L’esposizione rappresenta il ventiquattresimo evento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro” e propone un percorso tra bozzetti, attrezzi e le immancabili “buscaje”, i trucioli di legno che richiamano il lavoro dello scultore.

La mostra documenta in particolare la produzione di soggetto sacro dell’artista cuneese, tra crocifissi, santi e Madonne. Le opere di Viada, segnate da un forte verticalismo nato da un drammatico risvolto personale, uniscono il rigore della tradizione alpina a una spiritualità intensa, essenziale e protesa verso il cielo.

“Buscaje” sarà visitabile dal 12 luglio al 20 settembre 2026, la domenica dalle 15 alle 18.30 e in settimana su prenotazione. L’ingresso è libero.

L’evento è realizzato con il sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, in collaborazione con Coumboscuro Centre Prouvençal e Festenal.