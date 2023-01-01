Busca, torna la Giornata Meteo: tre giorni con il naso all'insù tra spazio, clima e scienza

CUNEO CRONACA - Preparatevi a tenere il naso all’insù: dal 10 al 12 aprile 2026 torna a Busca la “15ª Giornata Meteo”, un evento unico in tre giornate pensato per coniugare scienza, volo, fantasia, solidarietà e inclusione. Il tema di questa entusiasmante edizione, intitolato “Educational e solidarietà in un battito d’ali tra astronauti, piloti e meteorologi veri”, promette di regalare un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini. Un’attenzione del tutto speciale sarà rivolta ai più giovani. La mattina di venerdì 10 aprile, dalle ore 9 alle 13, l’evento aprirà le porte presso il Parco Museo dell’Ingenio, con ingresso libero su prenotazione, esclusivamente riservato alle scuole.

Gli studenti potranno immergersi in un percorso di circa 2,5 ore, ricco di scoperte e laboratori esperienziali gratuiti e attenti all’inclusività. Al centro della mattinata ci sarà la mostra “Lo spazio tra clima, scienza e fantascienza”. Si tratterà di un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, durante il quale i ragazzi potranno ammirare da vicino oggetti provenienti dallo spazio e attrezzature in uso agli astronauti. A rendere l’esperienza ancora più immersiva sarà la presenza di un vero addestratore di astronauti, grazie alla preziosa collaborazione con il Cral Altec e il Centro Modellistico Torinese.

In questo contesto di apprendimento innovativo, spicca la grande partecipazione delle realtà di Saluzzo con lo spazio Didattiland. I laboratori didattico-esperienziali di venerdì 13 marzo 2026, realizzati nel quadro del Terres Outdoor Festival di Saluzzo promosso da Terres Monviso e dalla Compagnia del Buon Cammino e realizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni, adatti ai bambini e ai ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, vedranno infatti l’importante contributo e la presenza attiva dell’IIS Grandis di Cuneo e del CNOS-FAP di Saluzzo. Queste realtà locali confermano il loro impegno sul territorio, collaborando per rendere accessibili le buone pratiche di salvaguardia ambientale e per avvicinare i ragazzi alla scienza e al clima. A supporto di questa sinergia territoriale, si ricorda che il mezzo preferenziale e sostenibile per raggiungere le attività sarà il treno, sfruttando la comoda linea Arenaways Cuneo-Saluzzo-Savigliano.

Unendo le forze, Datameteo Educational e il Terres Outdoor Festival portano l’educazione sul clima fuori dalle aule, trasformando la passione per l’outdoor in un laboratorio interattivo di scienza e rispetto per il territorio e la sostenibilità ambientale, in un connubio unico tra ambiente e cittadino.

In grande evidenza, l’organizzazione desidera sottolineare e ringraziare per il grande supporto fornito all’evento dal CSV Cuneo. La realizzazione di queste giornate, fortemente incentrate sui valori del volontariato, della divulgazione gratuita e dell’inclusione sociale, non sarebbe stata possibile senza l’affiancamento costante del Centro Servizi per il Volontariato. Il loro sostegno è la vera forza motrice che permette alla nostra associazione di continuare a volare e a far sognare le nuove generazioni.

Le scuole interessate a far vivere ai propri alunni questa esperienza sensoriale unica possono assicurarsi un posto effettuando fin da ora la prenotazione per la mattinata del 10 aprile.