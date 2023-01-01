Busca, il Circolo Méliès riparte con un viaggio nel cinema dei misantropi moderni

CUNEO CRONACA - Terminati gli intensi Schermi d’autore invernali, e in attesa della kermesse primaverile, il Circolo Méliès propone il consueto percorso di analisi filmica ideato dal Circolo Méliès, giunto all'undicesima edizione. Tanti i temi trattati negli scorsi anni, dal libero arbitrio al confine tra realtà e finzione, dal tema del denaro a quello del road movie, passando per la ricerca identitaria e la relazione tra mente e corpo.

Le serate della stagione 2025/26 si avventureranno nell’arte dell’essere scomodi. Dallo sdegno in versi di Molière al nichilismo urbano di Taxi Driver, un viaggio cinematografico alla scoperta di chi ha detto «no» al mondo. Il percorso esplora la figura del misantropo moderno: non un semplice solitario, ma un idealista ferito che usa il cinismo come scudo.

Attraverso le nevrosi di Woody Allen in Basta che funzioni, l’ironica redenzione di Ricomincio da capo e l'ossessione per la purezza di Travis Bickle, indagheremo quel confine sottile tra l'odio per l’ipocrisia sociale e la ricerca disperata di un’autentica connessione umana. Dalla satira graffiante alla commedia esistenziale, una rassegna per chi si sente fuori tempo, fuori posto, ma terribilmente lucido.

Il Circolo, come di consueto, intende guidare i partecipanti, senza pretesa di esaustività, in un percorso in tre puntate, proponendo chiavi di lettura e lavori talvolta poco conosciuti e opere fuori catalogo; appuntamenti previsti presso la Cineteca Sergio Arecco, Palazzo della Musica (Piazza della Rossa n.1), dalle 21 alle 22:30, nei giorni di giovedì 12, giovedì 19 e giovedì 26 marzo prossimi (con proiezione integrale di un film, a sorpresa).

Confermata l'attenzione verso i partecipanti, dal materiale cartaceo con sinossi alla possibilità di noleggiare gratuitamente i titoli proposti durante le serate; il Circolo si rivolge a tutti coloro che intendano intraprendere un ideale viaggio che toccherà cinema, letteratura, arte e metalinguaggio.

Le tariffe, da sempre competitive, resteranno invariate rispetto agli scorsi anni: 10 euro per i soci Méliès, 15 euro per i non soci con la promozione "porta un amico", 20 euro per i non soci.

Sarà possibile iscriversi al ciclo di serate direttamente in sala, in occasione degli incontri di rassegna o chiamando il 349.1817658 (direttivo@cineclubmelies.it).