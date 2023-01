BUSCA/ Il circolo magico Blink di Dronero presenta gli spettacoli itineranti del 2023

CUNEO CRONACA - Continuano anche nel 2023 le iniziative del circolo magico Blink di Dronero, affiliato Acli di Cuneo. Il primo appuntamento è per sabato 4 febbraio alle ore 21, presso il teatro civico di Busca con lo spettacolo di “Aurelio Paviato: storie di un artigiano di illusioni”. Insieme ad uno dei più illustri artisti e maestri dell’arte magica, il pubblico salirà sulla sua macchina del tempo alla scoperta della inattesa figura secolare del prestigiatore, erede di un’antica e ben documentata tradizione.

Aurelio Paviato è uno tra i più validi professionisti nel panorama della prestigiazione italiana. Diventato un volto noto al pubblico televisivo per le sue numerose partecipazioni a Buona Domenica ed al Maurizio Costanzo Show, ha ricevuto numerosi premi, confrontandosi con i migliori prestigiatori provenienti da tutto il mondo.

Secondo appuntamento sabato 18 marzo alle ore 17, e alle ore 21, presso il teatro Don Bosco di Cuneo, con lo spettacolo “The Disillusionist” con Erix Logan e Sara Maya. Quando gli effetti magici diventano metafora per svelare le illusioni della realtà quotidiana, tra tecnologie di ultima generazione, effetti speciali e il canto live, il pubblico dovrà prepararsi a stravolgere la propria idea sull’arte dell’illusione ed andare oltre la magia.

L’ultimo appuntamento sarà sabato 29 aprile a Dronero presso il teatro Iris, con lo spettacolo del Proff. Bustric e il suo “Circo delle pulci”, che dall’800 va in giro per le piazze delle città, portando con sé l’idea di spettacolo di arte visiva racchiuso in una piccola valigia, ricca di sorprese e di trucchi semplici e incomprensibili.

Per assistere agli spettacoli è necessario pagare un biglietto ed è consigliata la prenotazione al numero: 3282637000 o con una mail all’indirizzo: blinkcircolomagico@gmail.com. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.blinkcircolomagico.it oppure le pagine social.