BUSCA/ Il bilancio dall'inizio della pandemia: 5 positivi, 3 ricoverati, 20 guariti, 8 in isolamento

CUNEO CRONACA - "La situazione attuale a Busca è stabile". Lo conferma il sindaco, Marco Gallo, che in un post su Facebook delinea il quadro dei contagi: "Cinque pazienti positivi al Covid-19 (di cui 3 sono ricoverati presso strutture ospedaliere), 20 guariti e 8 in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati eseguiti 430 tamponi".

"Un’ordinanza emanata della Regione Piemonte stabilisce inoltre - prosegue il primo cittadino - che da oggi fino alla mezzanotte di martedì 2 giugno sarà obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici all'aperto dei centri abitati e nelle aree commerciali".

"L’obbligo non sarà valido per i bambini con meno di sei anni, i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale, mentre si pratica attività sportiva e motoria", conclude Gallo.