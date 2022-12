BUSCA/ "Dissonanze", il critico Anton Dolin fuggito dalla Russia ospite al cinema Lux

CUNEO CRONACA - L'evento "Dissonanze: il celebre critico russo Anton Dolin al Cinema Lux", avrà luogo domenica 18 dicembre alle ore 21 presso il Cinema Lux di Busca, in provincia di Cuneo. Anton Dolin, l'intellettuale russo fuggito dalla Russia il 7 marzo scorso, dopo le minacce ricevute, incontrerà il pubblico, intervistato dal giornalista Paolo Perrone, direttore responsabile della rivista "FilmCronache". Seguirà proiezione del capolavoro di animazione "Il naso o la cospirazione degli anticonformisti".

Chi è Anton Dolin: oltre che esperto di cinema, giornalista, conduttore radiofonico, blogger e podcaster, Anton Dolin è stato capo-redattore della rivista Iskusstvo Kino dal 2017 al 2022 ed è stato revisore cinematografico regolare di Evening Urgant fino al 2020. Nel 2021 ha dato vita a "Radio Dolin”, canale YouTube supportato da Meduza che conta quasi 300.000 iscritti e milioni di visualizzazioni attive. Una delle principali voci della contropropaganda nei confronti di Vladimir Putin, Dolin fa parte dell’opposizione intellettuale sgradita al governo russo che nel mese di ottobre ha iscritto il suo nominativo nella “black list” di Mosca - lista nella quale vengono inclusi soggetti che hanno operato contro gli interessi del Cremlino.

Anton Dolin afferma di essere "un seguace della democrazia e del liberalismo” e sostiene il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny. Il 7 marzo 2022, dopo aver protestato contro l'invasione russa dell'Ucraina, Anton Dolin è fuggito a Riga, in Lettonia, in seguito alle minacce di morte degli ultranazionalisti russi. Ad oggi ha trovato ospitalità presso i numerosi contatti in Europa, da Vilnius a Parigi, passando per Israele, e continua senza sosta nella sua opera di narrazione degli eventi legati alla Russia.