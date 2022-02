BUSCA/ Coming out al contrario con lo spettacolo "Tutto sua madre" al teatro Civico

CUNEO CRONACA - Venerdì 25 febbraio alle 21 il teatro Civico di Busca ospita lo spettacolo “Tutto sua madre”, nuovo appuntamento de “Il Teatro fa il suo giro – E le risalite”, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro. Prodotto da Chiediscena, “Tutto sua madre” è un monologo interpretato da Gianluca Ferrato, con la regia di Roberto Piana, talmente ricco di personaggi da sembrare una commedia, in una girandola trasformista della parola e della voce per un’appassionante prova d’attore.

Lo spettacolo è la storia di un ragazzo e poi di un uomo che, attraverso peripezie e avventure, cerca di affermare la propria eterosessualità in una famiglia che, invece, lo aveva già ampiamente catalogato come omosessuale. È un testo nel quale si ride tanto, si fanno le dovute riflessioni sui condizionamenti familiari e si capisce come qualsiasi rinascita, sia provvidenziale, auspicabile o addirittura necessaria, anche quando si tratta di un coming out al contrario.

Scritto, e rappresentato nel 2012 da Guillaume Gallienne, attore e regista di punta della Comédie Française, lo spettacolo ha avuto a Parigi uno straordinario successo, una quantità enorme di repliche e successivamente, con il titolo “Tutto sua madre”, una versione cinematografica del 2014 che ha fatto man bassa di César. Per lo spettacolo è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740 o la Biblioteca Civica di Busca allo 0171 948621.

La stagione teatrale 2022 "E le risalite" dei teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione Crc e della Regione Piemonte. In collaborazione con In-Box Verde e Arci. Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.