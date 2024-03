BUSCA/ Alla scoperta di paesaggi sconfinati e possibilità di un futuro con Kirghizistan Boy

CUNEO CRONACA - Sabato 23 marzo alle 21 al Teatro Civico di Busca va in scena KIRGHIZISTAN BOY, testo e regia di Daniela Nicosia, vede sul palco Walter Maconi. Lo spettacolo, coprodotto da Tib Teatro e Pandemonium Teatro, racconta la storia di un viaggio di conoscenza di luoghi lontani, popoli straordinari e scoperte personali attraverso sconfinate praterie e paesaggi meravigliosi. Zona Franca, stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, ci accompagna verso la Giornata Mondiale del Teatro con uno spettacolo emozionante e carico di fiducia nel futuro.

Kirghizistan Boy è il racconto del viaggio di Sylvie e Samuel. La storia di un viaggio salvifico tra le distese del Kirghizistan. È il racconto di una madre che nella vita ha smarrito desideri ed obiettivi, e di un figlio che si sta perdendo, nell’aggressività mista ad apatia, nella violenza e nel risentimento venato di intolleranza. In un altrove sconosciuto e indecifrabile, il Kirghizistan, tra praterie sterminate, ripidi pendii, cieli stellati - paesaggi sconfinati e infiniti silenzi - insieme all’incontro con un popolo straordinario e all’apparenza così lontano, questo viaggio regalerà ai due l’opportunità di conoscersi davvero, di mettersi a nudo, di capire le cose fondamentali e di sentirsi più vivi che mai. Al di là dell’evidenza e, malgrado il violento antefatto che lo determina, questo viaggio regalerà loro la possibilità di un futuro. La vita riserva sempre rovesci improvvisi, l’importante e non mollare mai, è saper ridisegnare con fiducia la propria esistenza.

Uno spettacolo che è scoperta degli altri e di sé stessi, contro i limiti e le distorsioni di un razzismo sempre in agguato, che porta in scena la necessità di un adolescente di aprirsi al mondo senza pregiudizi, e un amore, quello materno, così forte da travolgere ogni cosa. Lo spettacolo ha debuttato al festival GIOCATEATRO di Torino nel 2023.

Testo e regia Daniela Nicosia

Con Walter Maconi

Scene e costumi Anusc Castiglioni

Disegno luci Stefano Mazzanti

Tecnico luci e suono Paolo Fogliato

Coproduzione Pandemonium Teatro - Tib Teatro



La stagione teatrale 2024 “Zona Franca” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

