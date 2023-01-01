Bus Company al Concerto di Ferragosto di Rucas: in campo persone e mezzi al servizio del territorio

CUNEO CRONACA - Nella cornice delle Alpi Cozie, a 1.600 metri di quota, Rucas ha ospitato la 46ª edizione del tradizionale Concerto di Ferragosto dell’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate piemontese. Un evento di queste dimensioni richiede una macchina organizzativa articolata, nella quale la gestione della mobilità rappresenta un elemento fondamentale.

Quest’anno Bus Company ha svolto un ruolo centrale nella gestione degli spostamenti legati alla manifestazione, grazie all’impiego di mezzi, personale, assistenza tecnica e competenze organizzative con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente e continuativo durante l’intera giornata. “È stato per noi un onore e un motivo di grande soddisfazione professionale poter contribuire alla realizzazione di un evento così importante per il nostro territorio”, commenta Antonino Castelli, responsabile organizzativo che ha coordinato il servizio navetta di Bus Company. Delle circa 8.000 persone presenti al concerto, 4.500 hanno raggiunto Rucas grazie al servizio navetta gestito da Bus Company e coordinato da Antonino Castelli. Per affrontare un flusso di passeggeri di queste dimensioni sono stati impiegati 32 autobus dedicati al servizio e altrettanti autisti, operativi lungo la tratta tra Bagnolo e Rucas. Ogni singolo viaggio aveva una durata di circa 40 minuti e il servizio navetta è stato garantito ininterrottamente dalle 7 alle 18.30, accompagnando il pubblico verso il luogo della manifestazione e gestendone successivamente il rientro.

Una gestione che non si è limitata alla sola disponibilità dei mezzi. A supporto del servizio erano infatti presenti cinque addetti all’organizzazione, impegnati nel coordinamento delle operazioni, oltre a un meccanico Bus Company supportato dall’officina mobile aziendale, pronto a intervenire direttamente sul posto in caso di necessità. Una scelta organizzativa pensata per ridurre al minimo eventuali interruzioni e garantire la continuità del servizio durante l’intera giornata.

Ai 32 autobus impiegati per il trasporto del pubblico si è affiancato un ulteriore mezzo dedicato esclusivamente all’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, utilizzato per gli spostamenti dei musicisti nelle giornate di venerdì e sabato. Una soluzione specifica, studiata per garantire all’orchestra gli spostamenti necessari secondo le tempistiche previste, senza interferire con i flussi destinati al pubblico. Protagonista del concerto, l’Orchestra Bartolomeo Bruni ha accompagnato il pubblico attraverso un programma dedicato ai protagonisti musicali del Novecento, con un omaggio all’80° anniversario della Repubblica Italiana.