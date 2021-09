Bus al posto dei treni per lavori tra Fossano e Ceva e poi tra Torino e Fossano

CUNEO CRONACA - Rfi annuncia che da sabato 25 settembre a venerdì 1° ottobre, la linea ferroviaria Torino-Savona-Ventimiglia sarà interessata da lavori di potenziamento infrastrutturale che comporteranno variazioni alla circolazione dei treni. Con un investimento di circa 2,5 milioni di euro, Rete Ferroviaria Italiana, in accordo con la Provincia di Cuneo, ha programmato interventi di rifacimento di due cavalcaferrovia, a Magliano Alpi e a Trinità, e il consolidamento delle passerelle pedonali di Magliano Alpi.



Per consentire l’operatività dei cantieri nelle tratte interessate dai lavori, tra Fossano e Ceva e tra Ceva e San Giuseppe di Cairo, la circolazione ferroviaria sarà interrotta e la mobilità garantita da un servizio bus. Inoltre, anche se non è ancora stato comunicato sui canali ufficiali, anche la tratta Torino-Fossano sarà interessata da variazioni. In particolare dal 9 al 12 ottobre, infatti, i treni sulla tratta verranno sostituiti da bus a causa di lavori sulla linea.