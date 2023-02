La compagnia dall'Ecuador che porta il teatro di figura a Grinzane per "Burattinarte"

CUNEO CRONACA - Il quarto appuntamento del calendario di Burattinarte d’Inverno approda in Langa domenica 19 febbraio: nella sala comunale di Grinzane Cavour, in via 4 novembre. In scena ci sarà Yolanda Navas, un’artista originaria dell’Ecuador e abituata a esibirsi nelle piazze di tutto il mondo.

L’artista sudamericana si è avvicinata al mondo dei burattini nel 1984, imparando i segreti “sul campo” con un grande maestro come Ramon Serrano. Il suo primo viaggio in Italia è del 1997 e da allora più volte è tornata per esibirsi all’interno dei calendari di Burattinarte e di altre importanti rassegne europee. In Ecuador ha fondato un festival internazionale di teatro di figura che dal 2007 porta compagnie da tutto il mondo a esibirsi nelle principali piazze del Paese.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici della rassegna, la presentano così: «Yolanda è una di quelle persone trasparenti che amano quello che fanno, senza vanagloria né pose. Affianca alla perizia tecnica nella scrittura di testi originali, nella trascrizione di classici e nella creazione dei suoi burattini, ad un trascinante entusiasmo, quando è in scena. Sa di essere un'artista popolare che racconta cose del suo ambiente, storie che appartengono alla cultura del mondo, con una forte identità»

Domenica 19 febbraio, alle 16.30, inizierà lo spettacolo nella sala di via IV novembre, ma, come sempre, l’invito è ad arrivare per tempo, per non rischiare di non trovare posto. Dopo questo spettacolo, la XXIV edizione di Burattinarte d’Inverno tornerà a far tappa nel Roero domenica 5 marzo, con Zanubrio Marionettes, che, a Piobesi, nel salone comunale, presenterà Cose da lupi. Gli spettacoli successivi saranno a Novello il 19 marzo, a Murazzano il 26 marzo e a Guarene il 2 aprile e vedranno in scena compagnie provenienti da tutta Italia.

Hanno sostenuto questa XXIV edizione di Burattinarte d'Inverno: Regione Piemonte, Fondazione CRC, i Comuni di Alba, Piobesi d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, Murazzano e Novello, oltre al Circolo Arci Cinema Vekkio.