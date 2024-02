Burattinarte d'inverno torna al Cinema Vekkio per presentare "Il Carnevale degli animali"

CUNEO CRONACA - Sul palcoscenico del Cinema Vekkio di Corneliano salirà, domenica 25 febbraio, un grande attore e artista toscano, capace di stupire come pochi altri. Protagonista della quinta tappa di Burattinarte d’inverno 2024 sarà, infatti, Federico Pieri, livornese, un interprete poliedrico, in cui magia comica e fantasismo si arricchiscono della tipica verve toscana e di una armoniosa delicatezza interpretativa. L’artista presenterà a Corneliano una sorprendente versione de Il Carnevale degli animali di Camille Saint Saëns, in cui i 14 brani musicali dell’opera originaria prenderanno incredibilmente vita lasciando il pubblico a bocca aperta.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, ideatori e direttori artistici della manifestazione, sottolineano: «Questo spettacolo ha ottenuto il prestigioso premio Otello Sarzi ed è stato acclamato dai ragazzi e dai bambini di tutta Europa. Federico Pieri ha iniziato come mago e prestigiatore a 18 anni, poi pian piano ha iniziato a “sbirciare” in altri mondi artistici. Resta uno fra i più richiesti perfomer di street magic a livello nazionale, ha incantato il pubblico di Italia’s got talent, ma al Cinema Vekkio andrà oltre, mostrando tutta la sua sensibilità interpretativa».

Anticipano gli elementi salienti dello spettacolo i Direttori artistici della rassegna: «Il bravissimo Federico Pieri userà 5 tecniche di animazione diverse per la sua versione della celebre opera di Camille Saint Saëns. Durante lo spettacolo Pieri alternerà infatti le ombre, la sand art, il teatro di figura, la prestigiazione e la clownerie. E così la marcia del leone, galline e galli, tartarughe, elefanti, pesci, asini, fossili e il cigno si animeranno in una storia che lascerà incantato il pubblico di tutte le età».