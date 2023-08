"Burattinarte" a Novello e Castagnito con gli ultimi due spettacoli dell'edizione estiva

CUNEO CRONACA - Gli ultimi due spettacoli della XXIX edizione di Burattinarte Summertime porteranno allegria in Langa e Roero, grazie a due super compagnie di artisti, abituati a esibirsi nelle migliori piazze d’Europa.

Domenica 3 settembre alle 18, a Novello il Centro Teatrale Corniani si esibirà in piazza Vittorio Emanuele II, portando in scena Le avventure di Fagiolino.

Il protagonista, un giovane, icona del ragazzotto intelligente e squattrinato, perseguitato dalle urla delle sue budella, risolverà le situazioni più difficili con il suo purgante "San Pellegrino". Pochi oggetti, cinque burattini di legno guidati dalla fondamentale capacità di animazione ed espressività interpretativa di un burattinaio solista, saranno gli elementi essenziali dello spettacolo.

La maschera di Fagiolino sarà protagonista anche dell’ultimo spettacolo di Burattinarte Summertime 2023: Il dottore innamorato. A portare in scena la commedia, giovedì 7 settembre alle 21, a Baraccone di Castagnito (via San Sudario 5) sarà la compagnia modenese I Burattini della Commedia.

Nel castello, costruito da un grande scenografo come Christian del Grosso, si riconosceranno i più classici personaggi della tradizione lombardo emiliana. Il dottor Balanzone desidera prendere in moglie la bella Lisetta, figlia di Sandrone, ed è disposto a versare al padre un mucchio di quattrini affinché dia il suo permesso al matrimonio. Ma Lisetta è innamorata di Fagiolino il quale appresa la notizia escogita un piano. Grazie alla strega Gertrude la faccenda si risolverà per il meglio, per tutti… o quasi!

Claudio Giri e Consuelo Conterno salutano così la rassegna 2023: «Siamo veramente contenti di concludere la XXIX edizione con una compagnia, come la modenese I Burattini della Commedia, che ha portato avanti un pregevole lavoro di valorizzazione e interpretazione della tradizione emiliana, utilizzando i bellissimi burattini costruiti per loro da scultori del calibro di Gigio Brunello e Natale Panaro. Burattinarte vi dà fin da ora l’appuntamento all’edizione invernale, ma vi assicuriamo che stiamo fin da ora preparando la prossima edizione estiva, con la quale festeggeremo i 30 anni di attività».

In caso di maltempo lo spettacolo del 3 settembre si terrà a Novello, nel teatro Comunale, via salita Nizza 2, e quello di giovedì 7 settembre nel Teatro comunale di Castagnito, in via Allerino.

Gli spettacoli saranno a ingresso libero.

Affinché l’incantesimo del teatro si compisse, hanno sostenuto questa XXIX edizione di Burattinarte Summertime: Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Banca d’Alba, i Comuni di Alba, Bra, Castagnito, Grinzane Cavour, Guarene, Murazzano, Novello, Piobesi e Santa Vittoria d’Alba, e le associazioni Anforianus, Comitato Quartiere Scaparoni e Nel Viale.