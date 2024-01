CUNEO/ Buone pratiche e pianificazione per l'autosoccorso in valanga con il Cai

CUNEO CRONACA - Venerdì 26 gennaio, alle 21, il CAI Centrale con la Scuola di Sci Alpinismo ha organizzato, presso la sede del CAI di Cuneo, una serata sul tema "Buone pratiche e pianificazione per l'autosoccorso in valanga", con l'intervento a cura del direttore della Scuola Gian Maria Grassi.

Dal 2022, la legge prevede l'utilizzo di ARTVA, pala e sonda per coloro che praticano attività escursionistiche in ambiente innevato, in caso di rischio valanghe. Possedere questi strumenti non è però sufficiente: fondamentali conoscenza, competenza ed esperienza. In quest'ottica, il CAI Centrale e la Scuola Centrale di Sci Alpinismo ha realizzato brevi video (già presenti sui canali social del CAI) per fornire buone pratiche di base da seguire in ambiente innevato.

Si tratta di un percorso "informativo" composto da questa prima formazione teorica cui seguirà necessariamente una parte pratica, svolta con l'accompagnamento e l'insegnamento di istruttori CAI o di professionisti della montagna. Il progetto vuole fornire a tutti i frequentatori di montagna, principianti ed esperti, delle informazioni di base per una migliore conoscenza e consapevolezza delle problematiche che possono presentarsi e su come affrontarle.

(Foto C. Giordano)