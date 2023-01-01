Brusco cambio del tempo: domenica tornano pioggia e neve a bassa quota nel Cuneese

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Un campo di alta pressione dall'Atlantico si estende fino alla Penisola Scandinava, ad est invece una profonda saccatura si estende dalla Russia alla Grecia.
A partire da sabato - fa sapere Arpa - la progressiva discesa di un minimo dall'Austria farà aumentare la nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso in serata portando le prime precipitazioni sulle aree alpine e pedemontane nel tardo pomeriggio.
Questo minimo aggirerà le Alpi da nord e domenica l'intensificazione dell'avvezione da est porterà precipitazioni localmente forti, diffusamente moderate sui settori occidentali, con una quota neve in calo al mattino fino a 700-800 metri.
L'indebolimento dell'avvezione nel corso di domenica, e lo spostamento verso sud del minimo, causerà una generale attenuazione dei fenomeni e le prime schiarite da est.
Lunedì l'elevata umidità nei bassi strati favorirà foschie e banchi di nebbia mattutini sulle pianure occidentali.
Sabato 21 aprile
Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con copertura in aumento dalle ore centrali fino ad avere cielo molto nuvoloso a ovest e irregolarmente nuvoloso altrove.
Precipitazioni: dal tardo pomeriggio-sera deboli sui rilievi e zone pedemontane nordoccidentali in progressiva estensione alle pianure adiacenti nella notte. Nella notte nevicate moderate tra Valle Anzasca e Sesia. Quota neve sui 1100-1300 metri in calo.
Zero termico: in deciso calo fino ai 1500-1700 metri. A nord fino a 1300 metri.
Venti: deboli ovunque salvo rinforzi moderati a quote collinari sul Piemonte orientale la sera; nordoccidentali al mattino e nordorientali al pomeriggio sulle Alpi, prevalentemente nordorientali in area appenninica, variabili altrove.
Domenica 22 aprile
Nuvolosità: molto nuvoloso o coperto al mattino, nel pomeriggio ampie schiarite a partire da nord-est.
Precipitazioni: diffuse, deboli a sud-est e moderate a ridosso dell'arco alpino soprattutto tra Valli Anzasca e Sesia, nonché montagne del Biellese. Neve sopra ai 700-800 metri sulle zone pedemontane, lievemente superiore sulle zone alpine. Quota neve in abbassamento sul Cuneese fino a 500 metri.
Zero termico: in calo nel mattino fino a 900 m, in progressiva ascesa nel pomeriggio fino a 1300 metri a nord, permane più basso sul Cuneese.
Venti: sulle Alpi sudoccidentali generalmente deboli. In pianura e collina e sulla fascia pedemontana settentrionali moderati, localmente forti al mattino da est, nord-est, in generale attenuazione pomeridiana.
Lunedì 23 aprile
Nuvolosità: al mattino locali nubi medio-basse sui settori occidentali con foschie e locali banchi di nebbia mattutini. Nel pomeriggio sereno su tutta la regione.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in generale aumento fino a 1800-1900 metri.
Venti: sulle Alpi tra deboli e moderati nordorientali; altrove deboli tra nord ed est.