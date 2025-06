Brindisi d'estate: i vini must-have per vivere al meglio la bella stagione

L'estate è una stagione speciale per diversi motivi. Tra questi rientra il fatto che, complice il maggior tempo a disposizione e l'oggettiva spensieratezza, si dà spazio più spesso a momenti di convivialità tra amici. Che si tratti di un aperitivo improvvisato o di una cena strutturata, è sempre fondamentale scegliere con attenzione cosa bere.

Come in molti altri ambiti, anche in quello del vino esistono delle opzioni che si prestano meglio a una determinata stagione. Nel caso dell'estate, doveroso è un riferimento alle bollicine, ovviamente made in Italy per celebrare una delle eccellenze che il mondo ci invidia.

Entrando nel vivo di questo microcosmo, troviamo un re indiscusso: il prosecco.

Apprezzato d'estate, come tutti gli altri spumanti italiani, per fattori che comprendono innanzitutto la gradazione alcolica non eccessiva, si abbina molto bene con una verdura spesso presente sulle tavole della bella stagione, ossia l'asparago, amato anche per la sua capacità di favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso e che, in generale, è spesso utilizzato in alta cucina dagli antipasti al secondo.

Vero portabandiera delle bollicine italiane, il prosecco è disponibile in tre diverse denominazioni: Conegliano Valdobbiadene Docg, Prosecco Doc e Asolo Prosecco Docg. Queste varianti sono facilmente acquistabili online, soprattutto su Tannico, l’e-commerce di riferimento per chi desidera soddisfare davvero tutti i gusti.

In estate non possono mancare sulla tavola anche i vini bianchi. Tra i must della bella stagione spicca il Gewürztraminer, il principe dei vitigni del Trentino Alto Adige.

Fra le caratteristiche che lo rendono adatto all'estate un posto d'onore è da attribuire alla freschezza, che non è casuale. Alla base di questa peculiarità, infatti, troviamo la sinergia virtuosa fra la brezza tipica dell'alta montagna e il suolo ottimamente drenato.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, è in grado di esaltare i formaggi erborinati, spesso presenti sulle tavole degli aperitivi o nei momenti conclusivi delle cene, ma anche i piatti dove dominano le spezie.

Chi, durante l'estate, ha l'abitudine, più che comprensibile e molto diffusa dato il fastidio che può provocare l'accensione del forno e dei fornelli, di presentare in tavola delle insalate fresche, per celebrare anche il bere bene oltre al buon cibo può orientarsi verso un Sauvignon Blanc, vino famoso, tra i vari motivi, anche per la mineralità dei terreni in cui viene coltivata l'uva utilizzata per produrlo.

Questo vino tipico della Loira dà il meglio di sé anche con un altro piatto tipico dell'estate, ossia l'aragosta.