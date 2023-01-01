Brevetti, ricerca e giovani talenti: il Politecnico entra nel sistema delle imprese cuneesi

CUNEO CRONACA - Ricerca scientifica di eccellenza e saper fare artigiano si uniscono per guidare la transizione tecnologica e sostenibile della Granda. È stato siglato, presso la sede provinciale dell’Associazione l’accordo triennale di collaborazione tra Confartigianato Imprese Cuneo, l’associazione di categoria principale del territorio della provincia di Cuneo, seconda a livello nazionale, che conta 9.800 imprese associate e il Politecnico di Torino, uno degli atenei tecnici più prestigiosi d'Europa.

Presenti all’atto della firma, a mano di Stefano Paolo Corgnati, rettore del Politecnico di Torino e Daniela Laura Balestra, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Carlo Rosso professore associato Dipartimento di Meccanica e Ingegneria Aerospaziale Politecnico di Torino, Michele Quaglia, vice presidente vicario di Confartigianato Imprese Cuneo, Joseph Meineri direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo, Ugo Arnulfo presidente della Consulta dei Mestieri dell’Associazione.

«L’intesa - spiega il presidente Crosetto – è scaturita da una volontà condivisa di creare una sinergia strutturata, semplificata e di lungo periodo tra il mondo universitario e quello produttivo locale. Al centro del protocollo vi sono la ricerca, l’innovazione, la didattica applicata e il trasferimento tecnologico, con un’attenzione particolare rivolta alle Piccole e Medie Imprese che costituiscono da sempre l’ossatura economica del territorio cuneese».

L’accordo definisce le modalità di partnership strategica in diversi ambiti fondamentali. Tra i punti chiave spicca il trasferimento tecnologico: Confartigianato Imprese Cuneo svolgerà un ruolo di raccordo, facilitazione e coordinamento per avvicinare il portafoglio brevetti del Politecnico di Torino alle reali esigenze del mondo imprenditoriale. L'associazione promuoverà inoltre tra i suoi associati la conoscenza dei servizi offerti dalle società spin-off dell'Ateneo e le opportunità generate dalle start-up innovative nate all'interno dell'incubatore universitario.

Il documento punta anche alla condivisione di scenari tecnologici, alla promozione del “Management dell'innovazione” e alla consulenza tecnico-scientifica su specifici temi di sviluppo locale, facendo leva anche sulle opportunità offerte dai Poli di Innovazione regionali.

Sul fronte dell’istruzione e della formazione, la collaborazione si estenderà all'Istruzione Tecnica Superiore e alle Lauree Professionalizzanti, oltre all'attivazione di percorsi formativi innovativi. Saranno promosse iniziative di orientamento, tirocini didattici nelle imprese, tesi di laurea in azienda e percorsi di Master specialistici, anche in modalità di alto apprendistato. L'intesa apre inoltre alla possibilità di finanziare borse di studio e assegni di ricerca per dottorati volti a studiare soluzioni applicate direttamente alle filiere produttive cuneesi.

Infine, l'alleanza prevede lo sviluppo di nuovi modelli di diffusione della cultura scientifica sul territorio, rafforzando il legame sociale e culturale con la comunità locale mediante eventi, seminari divulgativi e conferenze.

«L’accordo siglato, - evidenzia il rettore Corgnati - conferma la volontà del Politecnico di Torino di essere un Ateneo ad impatto territoriale, capace di dialogare direttamente con le forze produttive locali, dove il tema dell'innovazione come chiave di competitività è elemento distintivo e quotidiano. La collaborazione con Confartigianato Imprese Cuneo ci consente di avvicinare il patrimonio scientifico, i progetti di ricerca e le nostre tecnologie al cuore operativo delle piccole e medie imprese cuneesi. Attraverso la formazione avanzata, la valorizzazione dei brevetti e l'inserimento di giovani talenti nel mondo del lavoro, vogliamo contribuire in modo concreto a costruire modelli di sviluppo sostenibili ed eccellenti, radicati sul territorio ma aperti ad una dimensione globale».

«Questa firma rappresenta una tappa fondamentale per il futuro del nostro tessuto economico e sociale. – la presidente Balestra - Accostare il know-how e la ricerca avanzata del Politecnico di Torino al nostro patrimonio di 9.800 imprese significa offrire all'artigianato e alle PMI uno strumento straordinario per affrontare con successo le sfide della transizione digitale ed ecologica. Come associazione, ci poniamo come ponte operativo affinché i risultati della ricerca non restino confinati nei laboratori, ma entrino direttamente nelle nostre officine, nei laboratori e nei cantieri, stimolando la crescita dei nostri giovani e la competitività del territorio».