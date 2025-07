Bregović, ritmo e radici: il maestro dei Balcani in concerto a Bra per Attraverso Festival

CUNEO CRONACA - Giovedì 24 luglio Attraverso Festival torna a Bra per il suo secondo appuntamento, questa volta con Gianluca Gotto, scrittore e viaggiatore appassionato di filosofie orientali, autore di cinque best seller e fondatore del blog Mangia Vivi Viaggia, ospite di un talk alla scoperta della scienza della vita: l’ayurveda, l’antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito.

Gianluca Gotto ha intrapreso uno stile di vita alternativo, quello del “nomade digitale”, che vive e lavora in viaggio, entrando in contatto con nuove culture. In questo appuntamento condurrà il pubblico in un itinerario tra spiritualità e natura, paesi, popoli, riti e religioni tra loro agli antipodi, un viaggio dentro e fuori sé stessi, per aiutarci a trovare uno spicchio di serenità, parlandoci del mondo per aiutarci a chiudere per alcune ore il mondo fuori, con il suo rumore e il suo caos, le sue incertezze e le sue sfide senza soluzione di continuità. In un’epoca segnata dalla frenesia e dallo stress, questa millenaria saggezza indiana offre strumenti pratici per ritrovare equilibrio e benessere, a partire da un principio fondamentale: conoscere sé stessi e vivere in armonia con la propria natura. Più di un semplice evento, sarà un’occasione di ispirazione, condivisione e crescita personale. Oltre al talk Gotto condividerà un momento di domande e dialogo aperto con il pubblico.

Gianluca Gotto nasce a Torino nel 1990, ma a vent’anni lascia l’Italia e si trasferisce prima in Australia e poi in Canada. Dal 2015 abbraccia uno stile di vita nomade, lavorando da remoto con la sua passione per la scrittura, viaggiando per il mondo e facendo base in Oriente. Oggi condivide aneddoti di viaggio, insegnamenti zen e spunti di riflessione attraverso i suoi libri, il podcast e i talk dal vivo, con la missione di aiutare le persone a vivere con più consapevolezza, serenità e libertà. Il suo lavoro esplora il benessere in ogni sua dimensione: da un lato, il coraggio di cambiare vita, trovare la propria strada e realizzarsi; dall’altro, la pace interiore scoperta attraverso il buddhismo, le pratiche orientali e la meditazione. Nel 2018 pubblica il suo primo libro, Le coordinate della felicità, seguito da altri cinque bestseller editi da Mondadori: Come una notte a Bali, Succede sempre qualcosa di meraviglioso, La Pura Vida, Profondo come il mare leggero come il cielo e Quando inizia la felicità. I suoi libri hanno venduto oltre un milione di copie e il suo TEDx “Come essere felici ogni singolo giorno” è il più visto di sempre tra quelli in lingua italiana.

Dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston con il vincitore del Festival di Sanremo Olly e il grande successo dello scorso tour italiano che ha registrato quasi il tutto esaurito, il maestro Goran Bregović (nella foto) torna in Italia, accompagnato dalla sua straordinaria Wedding and Funeral Band, e arriva al Parco della Zizzola di Bra, alle 21 di venerdì 25 luglio, per un concerto che è già leggenda. Insieme a un ensemble esplosivo, capace di grandi di virtuosismi composto da trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare, porterà sui palchi italiani il "turbo folk", in uno spettacolo in cui ripropone i suoi storici successi con brani tratti dai suoi album più recenti, senza dimenticare qualche anticipazione sul suo prossimo progetto discografico. Ad arricchire questa esperienza The Wedding and Funeral Band, rinomata per la capacità di fondere armoniosamente diverse tradizioni musicali: le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno. Questi strumentisti, cresciuti nella tradizione gitana, porteranno sul palco un melting pot di stili e generi che rende lo spettacolo completo, energico e divertente.

Con la radici nei Balcani, di cui è originario, e la mente nel XXI secolo, il Maestro Bregović, la cui popolarità è legata anche a una serie di colonne sonore per cinema che ha composto negli anni per registi quali Emir Kusturica, Patrice Chereau e Roberto Faenza – continua così il suo ecclettico percorso artistico, iniziato nel segno del rock a soli 16 anni nella sua città, Sarajevo. Le sue composizioni mescolano le sonorità di una fanfara tzigana, le polifonie tradizionali bulgare, una chitarra elettrica e percussioni tradizionali con delle accentuazioni rock…. dando vita ad una musica che ci sembra istintivamente di riconoscere e alla quale il nostro corpo difficilmente sa resistere.

Ad aprire il concerto la musica e le canzoni di ALESSIO ALÌ, giovanissimo cantautore romano, che con la sua musica crea un ponte tra passato e presente, un viaggio nostalgico tra sonorità retrò e pensieri contemporanei. vincitore del “Premio Gianmaria Testa 2025.

