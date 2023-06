"BrArte" presenta le Lune di GiaRo': un viaggio tra materia e tempo

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - E' un tardo pomeriggio domenicale, quando a Bra, in provincia di Cuneo, è in corso un vernissage in via Vittorio Emanuele 148, nella nuova sede dell'associazione Brarte, presieduta da Agata Comandé. I locali che emanano un'intensa e diffusa luminosità non sottraggono intensità alle opere, e neppure la padrona di casa Agata Comandè toglie luce agli artisti: sempre accogliente, attenta agli ospiti e così discreta che si sfuma nell'ambiente.

Spesso mi capita che la luna mi bussi ai vetri, ed ogni volta penso: potessi toccarla, almeno una volta! Eccomi accontentata! Roberta Giacobbi, in arte GiaRo' presenta le sue Lune. Sulla parete a sinistra c'è una sfilata di Lune, ognuna con il proprio nome assegnato dall'artista: è la spinta creativa a guidare la mano per buttare giù lo schizzo e in seguito completare l'opera. Stavolta posso toccarla la Luna, anzi, le Lune: sono superfici materiche, tattili, che danno risalto ai rilievi delle superfici, aumentando la percezione della sfericità.

E' un procedimento complesso: la base è una tavola di legno, disegnata e dipinta col pennello, che man mano, a seconda dell'ispirazione, è arricchita da diversi materiali, anche preziosi: pietre dure, perle di fiume, perle scaramazze e barocche, acque marine, cristalli Swarovski, madreperla, rose del deserto, quarzo rosa, scaglie di rame, labradorite, falde di gesso e di alabastro.

Osservo i nomi delle Lune: la Misteriosa è bianca; la Timida è rossa; la Lunatica è bianca e nera; la Magnetica è nera e rame; la Preziosa è nera e oro; la Sognante è blu notte; la Romantica è turchese e oro; la Lucente è azzurra chiara; Tempo selenico è verde e lavanda. Tra tutte queste infinite preziosità, mi incuriosisce una Luna con un orologio inserito.

Agata Comandé mi legge nel pensiero e rivolgendosi alla Giacobbe pone la domanda: Che significato dai all'orologio inserito nelle tue lune?.

“Le ho intitolate tempo selenico (Selene in greco significa luna) per ricordare che la luna ha sempre segnato il tempo dell'uomo: dalle stagioni, alle semine, al raccolto, alle maree. L'orologio sta ad indicare: “Qui e ora!”. Dalla locuzione latina “Hic et nunc”, ossia, godiamoci l'istante, potrebbe non esserci il dopo”.

Perché proporre le Lune?, domando all'artista.

“E' stata una folgorazione quando nel 2018 vidi l'eclissi lunare. Non era certo la prima volta, eppure ha suscitato in me l'urgenza di rappresentarla più tangibile, non con il consueto dipinto”.

Mi incuriosisce una luna di colore rosa, mi spiega l'artista:

“Mi è stata commissionata dalla titolare di un negozio centrale di Bra, per esporla in vetrina durante il passaggio in città del giro d'Italia”.

Perché la scelta di prezzare le tue acqueforti sotto i cento euro?

“E' semplice: mi dà soddisfazione realizzarle ed è un modo di avvicinare più persone all'arte, che investendo una cifra abbordabile, rendono le mie opere protagoniste sulle pareti delle loro case”.

Aleggia un'atmosfera di piacevole complicità tra la Giacobbi e i presenti, tra loro vi sono anche altri artisti, che commentano e pongono domande.

Questo è il senso di Brarte, luogo di mostre sì, ma anche occasione per scambio di pensieri, per dibattimenti sull'arte, sul benessere; è ambiente fruibile anche per laboratori su discipline artistiche, per esibizioni di teatro, per esecuzioni di musicisti, per presentazione di libri, insomma, uno spazio aperto a tutti coloro che, con sincerità di intenti, desiderano proporre argomenti o proporsi come artisti.

Intanto si crea movimento, gli ospiti si appropinquano al buffet, attratti dalle delizie dello chef Antonio Petti e, con un calice di buon vino, si brinda all'arte, all'amicizia e, intanto la Luna di GiaRo' che fa tic-tac, scandisce il tempo quello da fermare per cogliere l'attimo.

Roberta Giacobbi nasce a Milano e si trasferisce in Piemonte. Il suo essere si fonde da sempre con il mondo dei colori e pennelli sperimentando varie tecniche espressive dall'olio, all'acquerello, all'acquaforte. Nel suo percorso di ricerca sperimenta anche tecniche di “applicazione energetica” che aiutano a percepire ciò che sovente si nasconde dietro le apparenze.

La mostra dura fino a domenica 25 giugno (orari di apertura: giovedì, venerdì e sabato 16,30 – 19.00 – domenica 10.00 -12.00). Info: Associazione BrArte tel. 3384204045/brarteassociazioneneculturale@gmail.com.

Fiorella Avalle Nemolis