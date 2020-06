BRA/ Uffici comunali aperti su appuntamento: sportelli sempre attivi con i consueti orari

CUNEO CRONACA - Prosegue con accesso esclusivamente su appuntamento l’attività degli uffici del Comune di Bra.

Gli sportelli, sempre attivi secondo i consueti orari, sono raggiungibili telefonicamente e on line.

Per contatti, informazioni, richiesta di servizi e prestazioni, è possibile chiamare i numeri dedicati in orario di apertura o scrivere alle relative mail di riferimento, indicati nel file allegato.

Le richieste della cittadinanza saranno soddisfatte telematicamente oppure, quando necessario, tramite appuntamento in presenza. A tutela della sicurezza e della salute pubblica, all’ingresso delle sedi municipali utenti e dipendenti saranno sottoposti a controllo della temperatura corporea. Per accedere agli sportelli è necessario indossare la mascherina e rispettare le distanze interpersonali di sicurezza.

Anche l’Ecosportello rifiuti di corso Monviso è operativo telefonicamente e via mail (0172-201054 e ecosportello@strweb.biz) durante i consueti orari di apertura, sabato escluso. Anche in tal caso, l’accesso al pubblico è consentito solo previo appuntamento telefonico. Si ricorda che per le attività commerciali è inoltre disponibile il servizio di prenotazione conferimenti per i Centri di raccolta consortili, previa registrazione e richiesta esclusivamente sul sito www.coabser.it o www.verdegufo.it.