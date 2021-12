BRA/ Torna il semaforo "verde" del traffico: venerdì nuova verifica del livello di smog

CUNEO CRONACA - Su tutto il Piemonte, Bra compresa, in provincia di Cuneo, torna il semaforo verde del traffico. Fino al 31 dicembre compreso – giorno in cui l’Arpa procederà ad una nuova verifica dei livelli di PM10 – rimangono quindi in vigore solo le limitazioni strutturali valide sempre dal 15 settembre al 15 aprile.

Maggiori informazioni, l’aggiornamento periodico del semaforo antismog e l’elenco completo delle misure adottate in corrispondenza dei diversi livelli di allerta sono indicate sul sito internet del Comune di Bra, area tematica “Ambiente”, nella pagina dedicata alle “Limitazioni antismog”.