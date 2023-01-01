Bra, attesa nel cuore della città per il Mercatino del Vintage con più di 200 espositori

CUNEO CRONACA - Sabato 25 aprile torna a Bra uno degli appuntamenti più attesi: si tratta del Mercatino del Vintage, dell’Antiquariato e dell’Artigianato artistico.

Dalle 8 e fino alle 19 sarà possibile andare a caccia di complementi d’arredo, suppellettili, pezzi d’antiquariato e di modernariato, libri, dischi, monete, cartoline e tanto altro esposti sui banchi degli oltre duecento espositori piazzati lungo via Principi di Piemonte, via Marconi, via Fratelli Carando, via Sarti, via Cavour, piazza Roma e via Audisio.

Ulteriori informazioni chiamano l’Ufficio Cultura e Manifestazioni allo 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.