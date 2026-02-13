Bra, studenti del "Giolitti-Gandino" ai vertici del progetto Conoscere la Borsa

CUNEO CRONACA - Il talento e l'intuizione degli studenti del Liceo "G. Giolitti - G. B. Gandino" di Bra conquistano i mercati finanziari. Si è conclusa con un grande successo l'edizione 2025-2026 di "Conoscere la Borsa", il prestigioso progetto educativo europeo che ha visto ben due squadre dell'istituto braidese posizionarsi ai vertici della classifica, dimostrando una maturità e una competenza fuori dal comune. La squadra composta dalle allieve Fogliatto e Allocco della 4L si è infatti classificata al 9 posto nella classifica nazionale Performance. La squadra invece formata dagli allievi Brizio, Capriolo, Simon sempre della classe 4L ha vinto la classifica d’istituto nella categoria sostenibilità e ha ben figurato nella classifica nazionale. La classe 4L è stata seguita dalla prof.ssa Graneris Mariarosa.

Promosso in Italia dall’ACRI e dalle Fondazioni di origine bancaria, il progetto non è una semplice simulazione, ma un vero e proprio "virtual game" della durata di 17 settimane. Dall'ottobre scorso fino a fine gennaio, i ragazzi si sono messi alla prova gestendo un capitale virtuale di 50.000 euro, operando su titoli reali e mercati in tempo reale. L'obiettivo? Non solo massimizzare i profitti, ma farlo con etica e lungimiranza. Il concorso premia infatti la capacità di analizzare l'impatto degli eventi geopolitici e, soprattutto, l'attenzione alla sostenibilità, incentivando investimenti in aziende responsabili.

In un contesto competitivo che vede coinvolte migliaia di scuole in tutta Europa, il piazzamento dei due team del "Giolitti-Gandino" brilla per eccellenza. Supportati da webinar, esperti della FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) e rassegne stampa settimanali, gli studenti hanno saputo trasformare la teoria economica in strategie vincenti.

"Questo risultato conferma l'importanza di fornire ai giovani strumenti concreti per comprendere il mondo che li circonda", commentano dall'istituto i professori Galvagno Paolo, responsabile del progetto e le professoresse Graneris Mariarosa e Sismonda Carmen che hanno supportato le classi 4C, 4D, 4L e 4P dell’istituto. "Imparare a gestire le risorse, collaborare in team e valutare i rischi sono competenze fondamentali per i cittadini di domani".

Grazie ai risultati i ragazzi avranno l'opportunità di partecipare alla premiazione provinciale del progetto che si terrà giovedì 12 marzo a Cuneo. Con questo successo, il Liceo di Bra si conferma ancora una volta un polo d'eccellenza capace di coniugare la formazione umanistica e scientifica con le sfide della modernità e dell'economia globale.