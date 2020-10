BRA/ Sono 21 i positivi, si ricorda mascherina obbligatoria davanti alle scuole

CUNEO CRONACA - Come indicato dall’Unità di Crisi Covid della Regione Piemonte sono 21 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus.

Si ribadisce l'importanza di seguire scrupolosamente le tre semplici ma fondamentali misure di prevenzione: l'uso delle mascherine, il rispetto delle distanze di sicurezza e il lavaggio frequente delle mani.

Controlli nel weekend

Anche questo fine settimana, in orario serale nel centro di Bra e nelle aree interessate da maggiore affluenza di pubblico saranno presenti presìdi (mobili e fissi) di controllo del rispetto delle misure anti-covid, in particolare per quanto riguarda l’uso della mascherina e il distanziamento.

L’attività è gestita dall a Polizia municipale e dalle forze dell’ordine cittadine, con la collaborazione del gruppo civico volontari di Protezione civile e delle Associazioni dei Carabinieri in congedo.

L’inosservanza delle disposizioni per il contenimento del contagio può comportare l'irrogazione di una sanzione, a norma di legge.

Mascherine e distanze

Oltre all’obbligo di indossare protezioni per le vie respiratorie nei luoghi pubblici al chiuso e, dalle 18 alle 6 anche all’aperto, ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, è sempre in vigore sull’intero territorio regionale la prescrizione di indossare mascherine in tutte le situazioni (anche all’aperto) in cui non è possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.



Ordinanza scuole

Si ricorda che da lunedì 5 ottobre entrerà in vigore l’ordinanza del presidente della Regione Piemonte, che introduce l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (ad esempio parcheggi, giardini, piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti). Il provvedimento comprende anche tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico.