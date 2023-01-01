Bra: commosso addio alla prof. Margherita Testa, innovativa dirigente scolastica

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Ci ha lasciato Margherita Testa in Russo, di anni 84, nata e vissuta a Bra. E' stata insegnante di Lettere e dirigente nella Scuola secondaria superiore a Bra; si è sempre impegnata nella sperimentazione didattica e nella formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici. Ha fatto parte per un decennio della Magistratura onoraria alla Corte d'Appello, sezione minori, di Torino.

Insieme al consorte, il professor Benedetto Russo, dirigente scolastico a Bra, ha condiviso vita, impegno e cultura: una coppia di docenti votata all'innovazione. Il figlio Rodolfo è un fisico teorico di spicco che lavora presso la Queen Mary University of London, dove insegna matematica applicata e fisica teorica. E' noto per i suoi studi avanzati. I funerali si svolgono in Bra martedì 12 agosto alle ore 10 nella Parrocchia di Sant'Antonino Martire.

Immensa, indomita, innovativa e coraggiosa, Margherita Testa ci ha lasciato in molti, studenti e non. Ci mancherà il suo sguardo capace di fare luce nell'ombra e guidarci verso ciò che siamo davvero. Molti tra i suoi ex allievi, sono diventati personaggi di spicco in diversi settori in ambito internazionale: nel campo teatrale, nel mondo del cinema e dello spettacolo, con incarichi di general manager negli Usa, in vari settori, dalla ristorazione al campo alimentare di nicchia. Insomma un'autentica rivelatrice di talenti, dove gli altri vedevano incertezza, lei scorgeva possibilità. Amatissima dai suoi allievi, appresa la notizia, stanno tempestando i social con testimonianze affettuose riguardo la brillante preside, raccontando aneddoti e delineandone il profilo sia professionale che caratteriale. Il suo mantra “Volontà, impegno, studio” non transigeva sulla didattica. La ricordano severa, ma sempre pronti a perdonarla, perché al rimprovero, seguiva il suo sorriso accattivante che li rincuorava. Tuttavia, nell'ambito scolastico, non ha certo tralasciato bellezza e arte, attraverso brillanti intuizioni, ha reso la cultura accessibile, viva e condivisa. Geniale fu l'intuizione di dare vita a un laboratorio teatrale: il palcoscenico della vita inteso come strumento di crescita e divulgazione. In veste di relatrice era magnetica: gestualità armoniosa, corpo proteso verso il pubblico, voce che accarezzava le intonazioni e quel sorriso accattivante che apriva all'ascolto.

Ma l'essenza di Margherita Testa si è manifestata attraverso il suo capolavoro letterario: “Il denaro di Pinocchio e il nostro”. Sussidiario di economia per insegnanti coraggiosi e alunni curiosi. Margherita Testa. (stampato nel mese di maggio 2016 presso la Litografia Comunicazione Bra (Cn). Tratto dal retro copertina “Il denaro è un forte marcatore culturale, segna le diverse epoche e civiltà. Ci accompagna in importanti azioni quotidiane: il lavoro, la compravendita, il guadagno, la perdita, il risparmio, l'investimento, il dono, la solidarietà. Come possiamo produrre e distribuire i beni necessari senza calpestare i diritti degli altri e senza distruggere il Pianeta? E' necessaria l'etica anche in economia”.

Coraggiosa ad uscire dalla sua materia di Lettere, e grazie al suo mantra “Volontà, impegno e studio” ha affrontando l'ostica materia di Economia, con contenuti autorevoli ed estremamente complessi, mettendo in gioco discipline diverse, tuttavia di straordinaria comprensione, anche per un bambino. Questa è stata l'espressione massima della sua genialità: rendere umana la materia di Economia, accessibile a tutti, un testo che, rifacendosi alla spirale di Bruner, consente una lettura a diversi livelli di profondità, ossia a strati, proprio come il suo testo “Il denaro di Pinocchio e il nostro”.

Il significato della spirale di Bruner è: “Nel giardino del sapere, non si cammina in linea retta, ma si danza in cerchi larghi, che tornano, ma non sono mai uguali”. Sono convinta che neppure Margherita, malgrado tutto l'impegno profuso e lo studio, abbia compreso l'alto livello della sua opera letteraria: un tomo di ben 343 pagine. E candidamente, con il suo ineffabile sorriso, è sortita con questa riflessione: “L'idea di questo libro è nata proprio dalle conversazioni con gli insegnanti e gli alunni”. Ci sarebbe tanto altro da disquisire su questa straordinaria donna, che ha lasciato un'impronta indelebile in tutti coloro che l'hanno conosciuta.

E allora Margherita, come dicevi tu “Ad maiora semper!”

Alle porte del cielo, gli ignari non immaginano neppure quale tsunami di energia luminosa stia per abbattersi su di loro.

Fiorella Avalle Nemolis