Bra saluta Emma Bonino: martedì lutto, bandiere a mezz'asta per la cittadina onoraria

CUNEO CRONACA - L'Amministrazione comunale di Bra ha proclamato per martedì 15 settembre, in occasione della cerimonia funebre di Emma Bonino, una giornata di lutto cittadino in segno di cordoglio per la sua scomparsa e in ricordo del suo legame con la città – della quale era cittadina onoraria e già consigliera comunale – nonché dello straordinario contributo dato quale figura di altissimo profilo istituzionale e internazionale, paladina dei diritti civili e della democrazia.

In concomitanza delle esequie, alle quali parteciperà una delegazione dell’Amministrazione con gonfalone, sugli edifici comunali verranno esposte le bandiere a mezz’asta. Tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari di attività private sono invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune in concomitanza con la cerimonia.

(Foto tratta dalla pagina Facebook Emma Bonino)