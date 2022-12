BRA/ Nevicate e gelicidio: attenzione agli spostamenti, le raccomandazioni del Comune

CUNEO CRONACA - Per la giornata di giovedì 15 dicembre, le previsioni meteo segnalano anche sul nostro territorio la possibilità di episodi di gelicidio in mattinata, seguiti da deboli precipitazioni nevose nel pomeriggio. Il gelicidio è un fenomeno meteorologico provocato dalla pioggia che, a contatto con il suolo molto freddo o con qualsiasi altra superficie, congela formando un insidioso strato di ghiaccio.

Per la sicurezza di cittadini e viaggiatori, si raccomanda - scrive il Comune di Bra - di prestare la massima attenzione agli spostamenti, sia a piedi che veicolari, ricordando in quest’ultimo caso che dal 15 novembre è in vigore l'obbligo di circolare con le gomme invernali oppure con le catene da neve a bordo.

Se le condizioni meteo lo richiederanno, verrà attivato il piano di intervento con sgombero neve e spandimento sale, con particolare attenzione ai punti di accesso agli edifici pubblici e alle scuole dell’obbligo. Il personale tecnico del Comune di Bra sarà inoltre impegnato nel gestire eventuali situazioni di criticità che possano verificarsi.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale di igiene urbana, in caso di neve e ghiaccio, “sui marciapiedi e sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, i privati o gli enti interessati devono curare lo sgombero della neve, la rottura o copertura con materie adatte antisdrucciolevoli dei ghiaccioli ed evitare lo spandimento di acqua passibile di congelamento”.