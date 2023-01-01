Bra nel "Paese della Bellezza": il Gruppo Fs la sceglie come porta d'accesso a Langhe e Roero

CUNEO CRONACA - La città di Bra entra ufficialmente a far parte della selezione di eccellenze italiane scelte dal Gruppo FS per la campagna di comunicazione nazionale "Il Paese della Bellezza". L'iniziativa - realizzata con il patrocinio del Comune e volta a valorizzare i tesori artistici, enogastronomici e naturalistici della provincia italiana raggiungibili in treno - ha individuato in Bra e nel suo snodo ferroviario un punto di riferimento fondamentale per rappresentare il Piemonte e il sistema delle Langhe e Roero, inserendola in un circuito che comprende altre perle del Belpaese come Pisa, Pompei, Taormina e Vicenza.

La campagna celebra il viaggio in treno non solo come mezzo di trasporto sostenibile, ma come vera e propria "emozione in viaggio", capace di connettere il cuore del Barocco braidese con le eccellenze dei dintorni attraverso una rete di esperienze uniche.

Grazie alla centralità della stazione ferroviaria di Bra, la campagna suggerisce una serie di itinerari sul territorio, che spaziano dalla cultura alla natura, facilmente accessibili per i viaggiatori.

- Cultura e Barocco: dal "salotto" di Bra verso l'eleganza di Savigliano o alla scoperta del Castello di Racconigi.

- Enogastronomia e Tradizione: un filo diretto per i Mercati della Terra, i grandi eventi autunnali e la visita al borgo storico di Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche.

- Natura e Outdoor: dalle passeggiate braidesi, al fascino del Parco del Tanaro e alla suggestiva Alta Via del Sale.

- Scienza e Musei: il dialogo scientifico tra il Museo Craveri di Bra, uno dei più antichi e rappresentativi del Piemonte, e il Museo Eusebio di Alba.

"Essere stati scelti dal Gruppo FS per 'Il Paese della Bellezza' è un riconoscimento che ci riempie d'orgoglio - dichiarano il sindaco di Bra Gianni Fogliato e l’assessora alla Mobilità Francesca Amato -. Questa partnership conferma la nostra città come porta d'accesso privilegiata per le Langhe e il Roero. Bra non è solo una destinazione di eccellenza enogastronomica e culturale, ma un centro vibrante che, grazie anche allo snodo ferroviario, promuove un turismo consapevole, lento e rispettoso dell’ambiente, da vera Città Slow”.

“Siamo pienamente consapevoli che la stazione rappresenti un punto sensibile della città, che monitoriamo con attenzione – proseguono il Sindaco e l'Assessora –. Per questo crediamo che questa campagna sia un’ulteriore, preziosa possibilità di rivivere e riqualificare quel luogo, trasformandolo da semplice punto di transito a vera e propria 'vetrina' di benvenuto, un presidio di bellezza e socialità che può restituire valore all'intera città".

La grafica della campagna, che ritrae i monumenti simbolo della città e i paesaggi vitivinicoli circostanti, sarà presente nelle principali stazioni italiane e sui canali di comunicazione del Gruppo FS, invitando migliaia di passeggeri a scoprire che la bellezza, in Italia, passa sempre per un viaggio in treno.