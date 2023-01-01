“Centenaria” la stazione meteorologica di Bra: la certificazione adesso è mondiale

CUNEO CRONACA - La stazione meteorologica ospitata presso il Museo civico di scienze naturali Craveri di Bra è stata certificata come “stazione centenaria” ad opera della World Meteorological Organization (WMO). Si tratta dell’agenzia delle Nazioni Unite dedicata alla meteorologia e alle sue applicazioni, che tra le proprie attività annovera un’iniziativa specifica dedicata all’individuazione e alla facilitazione della diffusione dei dati delle “centennial observing stations”, ovvero quelle stazioni che, in ragione della disponibilità di serie di dati meteo superiori al secolo, possono offrire uno spaccato di elevato valore scientifico sulla meteorologia e la climatologia di un determinato luogo.

Il Museo Craveri, il più importante museo di storia naturale della provincia di Cuneo, fa risalire la sua origine al 1836. La stazione realizzata al suo interno è datata 1859 e dal 1862 registra i dati relativi alle precipitazioni, elemento che continua ad essere rilevato ancora oggi. Ciò è stato possibile grazie al lavoro dei fondatori del museo e a tutti gli operatori che si sono succeduti nel tempo, che hanno condotto le rilevazioni tramite meticolose registrazioni manuali fino ad anni relativamente recenti. Oggi la stazione opera in modo automatico e fa parte della rete regionale di rilevamento meteoidrologico di Arpa Piemonte.

Nel 2025 il Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune ha candidato la stazione meteorologica del Museo Craveri al prestigioso riconoscimento, conferito in questi giorni dalla WMO. Peraltro, quella braidese risulta la più antica tra le quattro stazioni italiane approvate dalla WMO in questa sessione (Cerletti Campus Conegliano; Museo Craveri; Chiavari – Oss. Met. A.B.; Venezia-Punta della Salute). I dati meteorologici del Museo Craveri rivestono una fondamentale importanza sia per lo studio dei cambiamenti climatici, sia in ottica preventiva per comprendere le dinamiche dei fenomeni atmosferici che possono avere delle conseguenze in termini di dissesto idrogeologico.