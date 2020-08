BRA/ La magia della multivisione per vivere un indimenticabile Ferragosto in città

CUNEO CRONACA - Bra punta sulla cultura e sull’intrattenimento di qualità per il Ferragosto in città. Ormai tradizionale appuntamento di metà agosto, sabato 15 alle 21.30 ai Giardini del Belvedere andrà in scena lo spettacolo della Multivisione.

Una serata che guiderà i partecipanti in un coinvolgente viaggio tra le emozioni, attraverso immagini che spaziano tra natura, colori, dettagli, paesaggi vicini e lontani catturati dai fotografi e sapientemente accostati a note e suoni dagli autori della multivisione A.I.D.A.M.A.

L’evento, organizzato dal Comune di Bra e a cura di Roberto Tibaldi, è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti) all’Ufficio Turismo, chiamando al numero 0172.430185. In caso di maltempo l'evento si svolgerà presso l'auditorium del Centro Culturale "G. Arpino".

Per tutta la giornata, pic nic libero ai Giardini della Rocca e possibilità di visitare gratuitamente anche il museo multimediale “Zizzola - Casa dei Braidesi” (in strada Fey 1), aperto dalle 10 alle 19, con orario continuato e di godere del suo parco che, dall’alto di Monteguglielmo, si affaccia sulla città e su un panorama unico tra Langhe e Roero.

MULTIVISIONE - lo spettacolo delle immagini

Sabato 15 Agosto 2020, ore 21

presso

BRA - Giardini della Rocca - piazza XX Settembre

ingresso libero

Posti limitati - info e prenotazioni presso l’Ufficio Turistico di Bra al n. 0172 430185

in caso di maltempo la manifestazione si terrà presso l'Auditorium del Centro Culturale "G. Arpino"

una affascinante serata di Multivisione dal titolo

"Le emozioni della MULTIVISIONE"

con nove opere di autori A.I.D.A.M.A.

(Associazione Italiana Degli Autori di Multivisione Artistica)

a cura di Roberto Tibaldi, studio IMMAGINARE-Bra

Denali, nel regno dello spazio e della luce Wings Platinum 2,35:1- 10,34 minuti Roberto VALENTI

Dalla magia delle aurore boreali dell'interno dell'Alaska alla natura prorompente del Denali National Park all'ombra del McKinley, tra luci, ombre e policromi paesaggi autunnali. Ambienti naturali dagli spazi immensi dove tra la vegetazione arrossata dei colori dell'autunno si muove indisturbato l'orso grizzly che si prepara ad affrontare un lungo inverno.

multivisione e immagini di Roberto Valenti

E di colori io ti coprirò Wings Platinum 2,35:1 - 6,20 minuti Claudio TUTI

Giochi di sguardi, colpi di bastone, spruzzi e nuvole di colore: in questo modo Krishna aveva incontrato la sua amata Radha; in questo modo ancora oggi, durante la festa indù del Lathmar Holi, gli innamorati si guardano, si rincorrono, si coprono di colori.

multivisione e immagini di Claudio Tuti

Sa Zenti Arrubia Wings Platinum 2,35:1- 5,28 minuti Edoardo TETTAMANZI

"Sa zenti arrubia", ovvero la gente rossa come comunemente vengono chiamati i fenicotteri in Sardegna. Accanto alle immagini "tradizionali" di questo elegante uccello ripreso nelle saline sarde, è rappresentato un particolare momenti di nebbia e freddo nella zona di Sandwich bay, ai confini settentrionali del deserto del Namib. multivisione e immagini di Edoardo Tettamanzi

Alberi Wings Platinum 2,35:1- 7,25 minuti Roberto TIBALDI

"Se vorrai conoscere la forza e la pazienza, dovrai gradire la compagnia degli alberi"

Hal Borland

musica di Jan Garbarek , multivisione e immagini di Roberto Tibaldi

Un saluto dal Giappone Wings Platinum 2,35:1- 7,04 minuti Carlo ONOFRI e Sandra MONTI

Una delle tante sorprese della nostra visita in Giappone è stata la disponibilità dei suoi abitanti nei confronti di due anziani turisti che si aggiravano fra templi, stazioni ferroviarie e bar facendo loro una strana proposta. Con una lavagnetta ed un foglio scritto in giapponese, proponevamo loro di scrivere un saluto per i nostri amici in Italia; quasi tutti rispondevano con un sorriso e si prestavano al gioco.

multivisione e immagini di Carlo Onofri e Sandra Monti

Impressionismo nostrano Wings Platinum 2,35:1- 5,11 minuti Edoardo TETTAMANZI

Il bosco nelle varie stagioni è stato oggetto di una particolare ricerca fotografica durata alcuni anni. La multivisione ne sottolinea le particolarità sollecitando la fantasia alla creazione di personali interpretazioni oniriche.

multivisione di Edoardo Tettamanzi, immagini di Enrico Chiaravalli

Studi di ritratto in mare Wings Platinum 2,35:1- 3,34 minuti Claudio TUTI

multivisione di Claudio Tuti, immagini di Andrea Pivari

La sagrada locura Wings Platinum 2,35:1- 9 minuti Carlo ONOFRI e Sandra MONTI

Siviglia, durante la Settimana Santa, viene attraversata 24 ore su 24 da imponenti processioni di migliaia di uomini, donne e bambini incappucciati che accompagnano enormi immagini lignee del Cristo e della Madonna. Tutto sul filo della grandiosità al limite della follia.

multivisione e immagini di Carlo Onofri e Sandra Monti

Il Fior di loto Wings Platinum 2,35:1 - 10 minuti Roberto TIBALDI

Osservare ...

Stupirsi ...

Meravigliarsi ...

Tutte le immagini che vedrete sono state scattate nei due mesi di lockdown a due passi da casa.

Nel giardino, nella vigna, in terreni incolti e abbandonati.

Fiori, luci, forme e colori forse mai visti prima di questo tempo.

Grazie al lockdown ...

Si può dire ?

musica di Francis Poulenc , Elégie pour 2 pianos

multivisione e immagini di Roberto Tibaldi

Tot 65 minuti

Il nostro mondo è sempre più fatto di immagini … l'immagine a supporto della parola scritta, del concetto da diffondere, dell'oggetto da valorizzare, dell'immobile che si vuol far vivere …

Oggi sempre più l'immagine è rafforzata dalla musica, arte che da sola può far viaggiare la fantasia e toccare le corde profonde delle emozioni.

Fotografia e musica sono i due linguaggi creativi della Multivisione. Immagini fotografiche che prendono vita, fluidità, seguendo lo scorrere della musica. Uno solo è l'obiettivo comune: far vivere emozioni.

Maggiori informazioni sugli appuntamenti estivi su www.turismoinbra.it.

(Foto multivisione Bra di archivio)