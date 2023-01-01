Bra, la cultura fa tardi: nella "Notte dei Musei" un viaggio tra galassie e meraviglia

CUNEO CRONACA - Sabato 16 maggio, la città di Bra aderisce all'evento internazionale della “Notte dei Musei”. Per l’occasione, i quattro principali poli museali braidesi saranno visitabili gratuitamente per tutti dalle 21 alle 24, offrendo inoltre un ricco programma di visite guidate, osservazioni dello spazio e laboratori didattici. L’offerta culturale coinvolgerà l'intero sistema museale urbano con proposte diversificate per adulti e famiglie.

A Palazzo Traversa (Museo di Archeologia, Storia e Arte) l’evento prenderà il via già alle 18, con il workshop di ceramica “Aperitivo Creativo al Museo: L’argilla al buio”, in collaborazione con La Scatola Gialla. Un’esperienza sensoriale di modellazione tattile seguita da un aperitivo conviviale. Dettagli: Riservato agli over 16; costo 10 €; prenotazione obbligatoria entro il 14 maggio QUI o chiamando in museo allo 0172.423880. A seguire, visite guidate gratuite alle sale del Palazzo.

Al Museo civico “Craveri” di Storia Naturale protagonista “La Notte delle Galassie” con l’astrofotografo Zeno Foderaro. Sarà possibile osservare i corpi celesti esterni alla Via Lattea grazie a speciali telescopi e visitare la mostra fotografica con gli scatti astronomici dell’autore. Per info: 0172.412010.

Al Museo del Giocattolo sono previste visite guidate con laboratorio dedicato alla Spin Art e al gioco del colore alle 21 e alle 22; alle 23 ultima visita guidata della serata, in questo ultimo slot senza laboratorio. Prenotazioni via mail: promozione@comune.bra.cn.it.

Alla Zizzola - Casa dei Braidesi sarà possibile visitare lo scenografico allestimento multimediale all'interno del monumento simbolo della città, situato nel parco panoramico di Monte Guglielmo.

Tutti gli ingressi e le attività previste tra le 21 e le 24 sono a ingresso gratuito. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bra per valorizzare il patrimonio storico, artistico e scientifico locale, in una veste suggestiva e insolita.

Per ulteriori dettagli sul programma è possibile consultare i siti web istituzionali www.museidibra.ite www.turismoinbra.it, oppure contattare l’Ufficio Cultura al numero 0172430185.