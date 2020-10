Bra, inaugurata con emozione la sospirata Wab: la biennale di creatività femminile

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - A Bra, è partita la specialissima terza edizione della Wab: Biennale della creatività della donna, al Movicentro in piazza Nassyria, fino al 25 ottobre 2020.

E' sabato 3 ottobre 2020 che avviene il vernissage, durante un beneaugurante soleggiato pomeriggio, dopo tanta, troppa, rovinosa pioggia.

Tutti prenotati, ogni posto già assegnato, in attesa dello smistamento davanti al Movicentro di Bra, dove si svolge la mostra.

Spazioso, luminoso il locale, con strutture espositive a griglia, tutto vetrate: la luce naturale mostra le opere nella loro pienezza cromatica, e dà risalto ai toni, alle sfumature, cattura il gesto creativo dell'artista.

L'organizzazione è perfetta, a tutti i livelli, compresa la massima sicurezza sanitaria.

Tutti accomodati, ognuno al proprio posto distanziato, assistiamo con emozione a questo evento: così tanto sospirato a causa del Covid!

Ma ora siamo qui, a circondare con affetto le donne della Consulta delle Pari Opportunità, presieduta da Agata Comandè, che all'ingresso accoglie sorridente, padrona di sé, e non tradisce apprensione per le difficoltà superate.

Tra i relatori, introduce Maria Giovanna Milazzo, consigliera delegata alla Consulta Pari Opportunità; Fabio Bailo assessore alla cultura; il sindaco Gianni Fogliatto e Agata Comandè che commenta: “Vogliamo ringraziare i numerosi rappresentanti dell'amministrazione Comunale presenti; i dirigenti degli uffici, Fabio Curti a capo dell'ufficio Turismo e uno particolare al suo collaboratore Mauro Boglioli, la già Sindaco Bruna Sibille che ci ha sostenuto dalla prima edizione. Oltre alle associazioni: Mai +sole; Albedo; Zonta, Lyons; Rosso di sera; e Noi come te.”

C'è un'aria di festa per il traguardo raggiunto, un po' smorzata dagli ultimi drammatici avvenimenti causati dal maltempo.

Però a rallegrare e dare ottimismo, è la cerimonia degli omaggi floreali; toccante quello destinato alla madrina dell'evento: Vittoria Negro, nota pittrice braidese, artista molto apprezzata, nonostante l'età avanzata (che delle signore non si dichiara ), sia per determinazione nel prosieguo della sua opera, che per il generoso incoraggiamento verso i giovani artisti, non di meno per sensibilità, spontaneità, e simpatia.

L'atmosfera si scalda, ci inoltriamo tra colori, forme, espressioni, un viaggio nello spazio, nel tempo, per farci incuriosire, sorprendere, un 'imperdibile e ricercato ritorno alla lentezza per osservare, riflettere ed emozionarsi.

E ce ne sarà motivo per i visitatori.

Una piccola anticipazione sulle novità: il prezioso allestimento di ben 2000 opere, in formato cartolina, di 600 artiste di tutto il mondo. E' il progetto artistico sociale a cura dell'artista Katia Munoz.

Come la mostra fotografica “100 donne per la storia”, a cura di Zonta International.

Lo spazio dedicato alle interviste delle artiste, e la web Radio BraOnTheRocks che, nelle giornate di sabato, trasmetterà direttamente dal Movicentro.

Spira aria internazionale, una coinvolgente contaminazione d'arte che arricchisce: “La bellezza salverà il mondo” scrive Fedor Dostoevskij nella sua opera “L'idiota”.

A concludere l'evento: la premiazione domenica 25 ottobre alle ore 17 al teatro Politeama Boglione.

La mostra è visitabile ad ingresso libero fino al 25 ottobre dal giovedì alla domenica, con i seguenti orari: giovedì e venerdì ore 15 - 20; sabato e domenica ore 10- 12 e 15 - 20. Per prenotazioni, contattare l'ufficio Turismo e cultura allo 0172.430185.

Fiorella Avalle Nemolis

(Nelle foto: Agata Comandè, presidente Consulta Pari Opportunità e l’artista Vittoria Negro, madrina della mostra)