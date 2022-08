BRA/ Il sogno del pittore e chef Antonio Petti: le sue opere a Lucera, sua città natale

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Lucera - "Tra ricordi e continuità", mostra pittorica di Antonio Petti, che dura fino al 19 agosto alla Biblioteca Comunale di Lucera.

Si è avverato il sogno dell'artista Antonio Petti, braidese di adozione: esporre a Lucera, la sua città natia, in provincia di Foggia. Nei suoi dipinti, come nei suoi occhi chiarissimi e limpidi, si riflette la luce abbagliante della sua Lucera.

Ed è proprio in quella specialissima luce che Antonio ha ritrovato l'armonia del mare e del cielo: è la nostalgia canaglia che lo accompagna nel Piemonte, dove vive e lavora come chef professionista, ma che lo ispira nel suo percorso artistico, perché l'arte è il suo rifugio, è un altro pianeta dove non esistono tempo, spazio e affanni del quotidiano.

Antonio è uno spirito libero, privo di smanie di successo, quello che poi vien da sé, quando l'uomo non tradisce se stesso. E così è stato.

Il Club per l'Unesco di Lucera e quello di Pollenzo hanno promosso la mostra con i patrocini dei rispettivi comuni di Lucera e di Bra: due terre lontane, una che odora di salmastro e finocchio selvatico, e l'altra che odora di ortaggi e piantine aromatiche.

Fiorella Avalle Nemolis