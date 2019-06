BRA/ Giovedì sera lo scrittore e attore Carlo Gabardini con il libro “Churchill, il vizio della democrazia”

Lo scrittore e attore Carlo Gabardini giovedì 27 giugno alle 20,45 a Bra presso la Premiata Libreria Marconi presenta il suo libro “Churchill, il vizio della democrazia” (Rizzoli). A introdurre l’ospite sarà il giovane scrittore braidese Nicola Brizio.

Churchill è un po’ il nonno di tutti gli europei, un nonno con il sigaro che tracanna whisky, urla, sbraita, si lamenta senza mai arrendersi, si dà sempre al cento per cento, fuma sigari senza sosta, tossisce, detta ad alta voce bevendo champagne.

Perché se è vero che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte le altre forme che si sono sperimentate finora, è bene che diventi un vizio, nella speranza che sia difficilissimo poi smettere.

Carlo Gabardini è scrittore, drammaturgo, attore e speaker radiofonico (“Si può fare”, Radio24). Ha scritto spettacoli per Paolo Rossi, Sabina Guzzanti, Walter Leonardi, Beppe Battiston; ha scritto le prime cinque serie di “Camera Café” (ove ha recitato nella parte di Olmo). Come scrittore ha pubblicato con Mondadori Strade Blu “Fossi in te io insisterei. Lettera a mio padre sulla vita ancora da vivere” (2015).