BRA/ Giornata degli Alberi: sempre più verde pubblico a Pollenzo con oltre 70 piantumazioni

CUNEO CRONACA - Il 21 novembre ricorre la Giornata nazionale degli Alberi, un momento di festa dedicato ai polmoni verdi d'Italia, tesori da valorizzare e tutelare.

Ogni anno la Città di Bra aderisce a questo appuntamento con una serie di iniziative rivolte alle scuole in modo da valorizzare l’aspetto fortemente educativo della ricorrenza.

Così, martedì 24 novembre 2020, il sindaco Gianni Fogliato, gli assessori Daniele Demaria e Lucilla Ciravegna e i tecnici comunali si sono dati appuntamento nei giardini della scuola primaria “Principessa Mafalda di Savoia” di Pollenzo per mettere a dimora un nuovo acero alla presenza degli alunni, cui è stato donato anche un piccolo olmo come ringraziamento per l'impegno nell'iniziativa “Puliamo il mondo” cui avevano aderito il 22 settembre scorso.

Ma l’intento dell’Amministrazione braidese va ben oltre la semplice cerimonia. Da tempo la città della Zizzola è impegnata nella tutela dell’ambiente e nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso un costante incremento del verde pubblico.

Proprio gli alberi rappresentano infatti un utile quanto economico strumento su questo fronte. E così, in settimana ha preso il via un ampio progetto di piantumazione – oltre che di manutenzione delle aree verdi cittadine – che prevede nei prossimi mesi la messa a dimora di oltre 70 piante ad alto fusto nei diversi quartieri e frazioni della città. Le prime essenze sono state piantate in via Crimea, ma questo è solo l’inizio.