BRA/ Emergenza Covid: ancora 1 cittadino positivo e nessun ricoverato all'ospedale

CUNEO CRONACA - Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 15 luglio, vi è un solo domiciliato a Bra attualmente positivo al Coronavirus (0,03 ogni 1000 abitanti).

“Fortunatamente il trend dei contagi si mantiene stabile e su livelli minimi. Questo sicuramente grazie all’intensificarsi della campagna vaccinale che vede oramai il 68,54% della popolazione della nostra Asl sottoposta alla prima dose e il 40,63% che ha completato il percorso”, commenta il sindaco Gianni Fogliato, che sottolinea il grande successo dall’inaugurazione dell’hub vaccinale predisposto insieme con Ascom, Confartigianato, Coldiretti e alla casa di cura Città di Bra all’interno del Movicentro: “In una sola giornata sono andati esauriti tutti i posti disponibili dell’open day organizzato il 12 luglio, con una massiccia partecipazione di giovani”.

“Purtroppo a livello nazionale il numero dei contagi è tornato a crescere a causa della diffusione della variante delta del virus. Questo fattore deve spingere i braidesi a vivere con attenzione la città e gli eventi in programma, tra cui il grande appuntamento a settembre con la nuova edizione di Cheese, che è stata presentata proprio ieri. Cheese costituisce un evento imperdibile per Bra e noi siamo già al lavoro perché questa tredicesima edizione, oltre ad essere un grande successo, possa svolgersi in piena sicurezza”.