BRA/ Egea e Slow Food insieme per la sostenibilità: così Cheese s'illumina in modo "green"

Nel contesto della dodicesima edizione di Cheese, a Bra (Cuneo), le eccellenze casearie incontreranno nuovamente le "buone energie" del Gruppo Egea, official partner dell’evento. Un incontro che farà illuminare gli stand della kermesse braidese di luce totalmente green, prodotta impiegando esclusivamente fonti rinnovabili. A fornire questa grande carica di energia sostenibile sarà proprio Egea, multiutility con sede ad Alba, da sempre impegnata nella diffusione di un ampio progetto di valorizzazione dell’energia e dell’ambiente. Un progetto al cui sviluppo contribuiscono, di fatto, anche le oltre 250mila persone che ogni giorno affidano a Egea le proprie forniture di energia elettrica e gas. In parallelo, l’Azienda multiservizi piemontese si prenderà cura dei servizi ambientali di Cheese attraverso la sua società “Sisea”.

La partnership tra Egea e Slow Food, che è condivisione di valori e tutela dell’eccellenza, si concretizzerà con diverse iniziative. Tra le più importanti c’è lo “sconto green”, significativo bonus in bolletta che Egea riconoscerà a chi è socio di Slow Food Italia e a chi lo diventerà sottoscrivendo l’apposita tessera. Lo sconto potrà essere richiesto durante la manifestazione recandosi presso lo sportello mobile Egea allestito in via Principi di Piemonte, nel cuore dell’area che accoglierà i Presìdi Slow Food. Alla luce di questo legame tra le due realtà, la promozione varrà anche al termine di Cheese: per usufruirne sarà sufficiente rivolgersi a uno dei 26 sportelli Egea, presìdi territoriali del Gruppo, oppure presso lo sportello mobile Egea che sarà presente in occasione di alcuni appuntamenti dei Mercati della Terra di Slow Food.

L’invito a visitare lo sportello mobile di Egea è rivolto a tutto il pubblico di Cheese cui sono riservate diverse offerte vantaggiose. Inoltre, a “Casa Egea”, si potranno vedere da vicino un pulmino alimentato al cento per cento da energia elettrica e le ebike pensate dal Gruppo per chi ama spostarsi tenendosi in forma e rispettando l’ambiente. In più, ci si potrà cimentare nel “Gioco dell’energia”, versione energetica del sempre amato gioco delle freccette, che saprà appassionare grandi e piccini. I più bravi si porteranno a casa fantastici gadget, ovviamente all’insegna dell’energia! E per i più piccoli ci sarà un’ulteriore sorpresa: il pupazzo “Egeolo”, che regalerà palloncini e morbidi abbracci carichi di energia.

Il legame tra Egea e Slow Food, infine, prenderà forma con il Premio Resistenza Casearia: i produttori che hanno mostrato una particolare tenacia, valorizzando di conseguenza il contesto nel quale operano, riceveranno da Egea un anno gratuito di energia per il fabbisogno delle loro attività.

(Nella foto: lo stand Egea allestito in occasione dell’edizione 2017 di Cheese)