BRA/ Dal 4 maggio riaprono gli ecocentri: ingressi limitati e obbligo di guanti e mascherina

CUNEO CRONACA - Da lunedì 4 maggio 2020 riaprono al pubblico gli ecocentri di Bra, in corso Monviso e in via Langhe a Pollenzo.

Dopo l’interruzione dovuta alle restrizioni negli spostamenti per ridurre la diffusione del Covid19, le due strutture riapriranno i battenti con un orario esteso per tutto il mese di maggio su indicazione del Comune di Bra e grazie alla disponibilità del consorzio Coabser e della società di gestione STR – Società trattamento rifiuti.

Il centro di raccolta di corso Monviso sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 18:30, mentre la struttura di Pollenzo sarà aperta dal lunedì al mercoledì dalle ore 14 alle 18, il venerdì dalle 10:30 alle 12:30, e il sabato dalle 13:30 alle 18:30, chiuso il giovedì. Restano valide tutte le regole di conferimento attuali relative a materiali, limitazioni qualitative e quantitative.

Per garantire di operare nella massima sicurezza ed in ragione di una più intensa frequentazione della struttura dovuta all’interruzione del servizio nelle settimane passate, gli ingressi saranno limitati (3 utenti per volta a Bra, 2 a Pollenzo), obbligo di indossare mascherine facciali, raccomandazione di indossare guanti monouso, obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di rimanere a bordo del mezzo durante l’attesa per accedere agli ecocentri.

Per le sole utenze non domestiche della tassa rifiuti (aziende, attività commerciali, enti, associazioni o altri che, comunque, pagano l’imposta come attività “non domestica”), è attivo anche un servizio di prenotazione degli accessi via internet sui siti web www.coabser.it e www.verdegufo.it. La prenotazione darà modo di smaltire in maniera più agevole le esigenze di questi utenti.

Viste le prescrizioni di sicurezza da rispettare, è possibile un incremento del tempo di attesa per l’ingresso: si invitano gli utenti a non affollarsi nei primi giorni di apertura, usufruendo dell'estensione oraria valida per tutto il mese (utenze domestiche e non domestiche) e delle prenotazioni web (utenze non domestiche), al fine di evitare eventuali assembramenti. E’ fondamentale rispettare le indicazioni degli operatori al servizio degli utenti, per garantire l'accesso nei limiti di sicurezza previsti.

La raccomandazione è quella di recarsi all’ecocentro solo in caso di effettiva necessità: al fine di limitare gli accessi in questo particolare momento, è sempre attivo per le famiglie (utenze domestiche) il servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Telefonando o scrivendo all´Ecosportello comunale (0172.201054 - ecosportello@strweb.biz) è possibile prenotare il ritiro presso il domicilio dei rifiuti più voluminosi, senza necessità di recarsi nei centri di raccolta.