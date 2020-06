BRA/ Confartigianato festeggia 75 anni di storia e consegna al Comune una bandiera celebrativa

CUNEO CRONACA - La Confartigianato della provincia di Cuneo celebra i suoi primi 75 anni di storia. Nella giornata di venerdì 12 giugno 2020, una delegazione dell’associazione guidata dal presidente della zona di Bra Andrea Lamberti ha consegnato al sindaco Gianni Fogliato e a una rappresentanza della Giunta e del Consiglio comunale una bandiera celebrativa, realizzata per la solenne occasione, che verrà esposta nei prossimi giorni sulla facciata di Palazzo Garrone.

Un analogo vessillo, che sta a simboleggiare il radicamento della Confartigianato con il territorio, campeggerà sui municipi dei 18 comuni che ospitano gli uffici di zona e di recapito, oltre che sul balcone della Provincia a Cuneo.

“È un onore accogliere questa bandiera”, ha commentato il sindaco Fogliato dopo aver ricordato lo stretto legame personale che lo lega all’associazione. “Gli artigiani sono gente con i piedi per terra, di cui possiamo apprezzare sempre la concretezza e il fattore umano. Come amministrazione possiamo dimostrare la nostra gratitudine per la loro attività facendo bene la nostra parte, tutti i giorni”.

Anche il presidente Lamberti ha sottolineato i buoni rapporti che intercorrono tra l'amministrazione e l'associazione e ricordato anche come, purtroppo, quest'anno sia stato necessario annullare la tradizionale Mostra dell'artigianato primaverile, che verrà rilanciata il prossimo anno.