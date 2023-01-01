Bra, Confartigianato Cuneo promuove le bocce quadre agli "Aperitivi in Console" tra sport e inclusione

CUNEO CRONACA - Confartigianato Cuneo partecipa agli “Aperitivi in Console”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate braidese, con un’iniziativa dedicata allo sport, alla socialità e all’inclusione.

Venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 19, in via Principi di Piemonte, l’evento si animerà con una speciale esibizione in collaborazione con l’Associazione Bocce Quadre Mondovì, realtà attiva nella promozione di iniziative capaci di favorire incontro, benessere psicofisico e partecipazione. Protagonista della serata sarà il gioco delle bocce quadre, una disciplina originale e coinvolgente, adatta a persone di età e abilità differenti. Le sue origini risalgono alla Francia, più precisamente al borgo provenzale di Haut de Cagnes, dove le stradine in pendenza rendevano difficile praticare la tradizionale pétanque. Da qui l’idea di utilizzare bocce dalla forma cubica, più adatte al terreno e capaci di trasformare un limite in un’occasione di gioco e divertimento.

Nel tempo, le bocce quadre sono diventate molto più di un semplice passatempo: rappresentano un’opportunità per stare insieme, muoversi, divertirsi e creare relazioni. Una disciplina semplice, curiosa e accessibile, che ben si presta a coinvolgere il pubblico in un clima informale e accogliente. Attraverso questa collaborazione, Confartigianato Cuneo conferma la volontà di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio, promuovere la partecipazione e rafforzare il senso di comunità.