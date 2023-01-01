Bra celebra il ciclismo con il campione Franco Balmamion al teatro Politeama

CUNEO CRONACA - Franco Balmamion sarà l’ospite d’onore della serata organizzata a Bra sabato 18 aprile alle 20.30 presso il Teatro Politeama dalla Associazione “La Storia in Bici” per celebrare i fasti e l’epopea del ciclismo all’ombra della Zizzola.

Il campione canavese, classe 1940, è stato infatti l’ultimo vincitore della prestigiosa Coppa della Città di Bra nel 1960, alla vigilia del suo passaggio tra i professionisti dove si sarebbe poi affermato in due Giri d’Italia consecutivi (1962 e 1963) nel Campionato di Zurigo del 1963 e avrebbe indossato la maglia di Campione italiano del 1967.

Ad intervistarlo saranno due delle firme più prestigiose del ciclismo nazionale e piemontese: Beppe Conti e Franco Bocca. Allieterà la serata la prestigiosa Banda Musicale Giuseppe Verdi di Bra diretta dal Maestro Enea Tonetti, mentre l’affermato duo canoro “Davide & Martina” (Davide Motta Frè e Martina Tosatto) proporranno e faranno rivivere al pubblico intervenuto “I mitici anni ’60”.

La serata sarà dedicata alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro il Tumore) e alla sua meritoria presenza e attività sul territorio.

Ingresso libero, gradita la prenotazione al numero 0172.430185.