BRA/ Antiqua 2020: martedì 8 alle 21 il concerto di musica in Santa Chiara

CUNEO CRONACA - Il 2020 in Piemonte è l’anno del Barocco e la città di Bra, che vanta alcuni veri capolavori di questa corrente artistica, a cominciare dalla splendida chiesa di Santa Chiara, opera dell’architetto Bernardo Antonio Vittone, non poteva non essere in prima linea nel festeggiare questo appuntamento.

Così, martedì 8 settembre 2020 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Amici della Musica di Savigliano, ha organizzato un suggestivo concerto di musica antica: alle 21, presso la chiesa di Santa Chiara verrà suonata “La Suave Armonia – Musica nel Seicento italiano” di Fairy Consort, Luca Dragani ai flauti dolci e viola da gamba, Luca Matani al violino barocco e Walter D'Arcangelo al clavicembalo.

Il Fairy Consort nasce nel 1982 a Chieti, con lo scopo di riscoprire e valorizzare il repertorio Rinascimentale e Medioevale con strumenti d'epoca e secondo le regole d'esecuzione che gli studi più approfonditi di filologia ed organologia dettavano. L’insieme musicale ha partecipato ad importanti rassegne in tutta Europa e dal 2000 organizza a Chieti “Musica e...”, una rassegna internazionale di incontri culturali e musicali a tema.

Il biglietto per il concerto, inserito nel percorso Antiqua 2020, costa 8 euro (5 euro il ridotto) e può essere acquistato presso l’Ufficio Turismo e Cultura. I posti sono limitati e pertanto è necessario prenotarsi chiamando lo 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.