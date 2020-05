BRA/ Anche nella Fase 2 prosegue il servizio di supporto psicologico telefonico

CUNEO CRONACA - Il venir meno di molte delle limitazioni imposte nei mesi scorsi a causa del Covid-19 non significa che il virus sia stato sconfitto, ma soprattutto non comporta la scomparsa dei molti disagi psicologici generati dall’isolamento forzato. Anzi, proprio il ritorno a una vita più libera può ingenerare nelle persone nuovi timori.

Per queste ragioni proseguirà anche in questa Fase 2 il servizio di supporto psicologico telefonico avviato nelle settimane scorse dal Comune di Bra in collaborazione con l'associazione di volontariato “Psicologi per i Popoli Piemonte”, organizzazione che da oltre 10 anni opera nelle emergenze, in sinergia con realtà locali.

Dodici professionisti sono oggi a disposizione gratuitamente per tutti i braidesi che si trovino in una condizione di difficoltà. Ogni professionista offre, in specifici giorni e orari, uno spazio di ascolto qualificato. L’elenco completo, con i relativi orari e riferimenti, si trova sul sito internet del Comune di Bra e viene costantemente aggiornato. In particolare, si registrano ora alcuni cambiamenti negli orari in cui i professionisti sono reperibili.

I professionisti possono essere contattati in queste fasce orarie:

LUNEDI'

h. 10-11 dott.ssa FONTANA LUISA 339-6546343

h 10-12 dott.ssa FOGLIA ANNA 340-7305740

h. 10-12 dott.ssa VEGLIA TINA 333-1317063

h. 17-19 dott.ssa ALLOCCO ALESSIA 348-5631873

MARTEDI'

h. 9-12,30 dott.ssa BARBERO FEDERICA 333-4181979

h 10-12 dott.ssa BIANCO DANIELA 338-2010913

h 10-12 dott.ssa OLIVERO GIOVANNA 347-7025158

h 18-20 dott. VANNI PAOLO 331-3580193

MERCOLEDI'

h 15-18 dott.ssa BARBERO FEDERICA 333-4181979

h 10-12 dott.ssa OLIVERO GIOVANNA 347-7025158

h 17-21 dott.ssa FOGLIA ANNA 340-7305740

GIOVEDI'

h 10-12 dott.ssa BIANCO DANIELA 338-2010913

h 10,30-13 dott.ssa GUSTAVINO MONICA 0172-432249 333-5211163

h 18-20 dott. VANNI PAOLO 331-3580193

VENERDI'

h 8-11 dott.ssa FISSORE ERIKA 328-6723712

h 9-12 e 14-18 dott.ssa GUSTAVINO MONICA 0172-432249 333-5211163

h 9-11 dott.ssa ALLOCCO ALESSIA 348-5631873

h 14,30-16,30 dott.ssa MONTONE PATRIZIA 335-6756508

h 14-17 dott.ssa RUDINO MARIANNA 339-7668441

SABATO

h 11-13 dott. VANNI PAOLO 331-3580193

h 14-16 dott.ssa RUDINO MARIANNA 339-7668441

DOMENICA

h 10-12 dott.ssa ALLOCCO ALESSIA 348-5631873

h 10-13 dott.ssa RUDINO MARIANNA 339-7668441