Bra: a Ferragosto l'appuntamento è con le "Emozioni della Multivisione" al Craveri

CUNEO CRONACA - Anche nel 2025 torna puntuale l’appuntamento del ferragosto braidese con le "Emozioni della Multivisione", realizzate dallo Studio fotografico Immaginare di Bra a partire dalle 21 all’interno del cortile del Museo Civico Craveri di Storia Naturale.

Attorniati da una molteplicità di proiettori che proiettano una sequenza di immagini mentre un susseguirsi di musiche opportunamente scelte creano un’atmosfera coinvolgente ed emozionante. Questa è la multivisione, una forma di espressione artistica basata su una combinazione di fotografia e musica che continua a riscuotere notevole successo in Italia.

Le immagini infatti fissano i ricordi, mentre la musica ha il potere di evocare e suscitare un particolare stato d’animo, accompagnando lo spettatore nella visione. Un connubio perfetto per generare emozioni.

Il programma delle proiezioni

Mali, viaggio a Timbuctù 2,35:1- 15 minuti

Viaggio in Mali per il Tucano Viaggi nell’anno 2000

Perché a Timbuctu? Perché la magia è già nel nome: esotico, musicale; la magia è nel mistero che la circonda. Città d’oro e di scienza, di cultura e religione. Noi ci arriveremo in barca, lasciandoci scivolare sulle acque del fiume Niger, non prima di aver incontrato e conosciuto i colori e le genti del Mali.

Immagini di Roberto Tibaldi e Marvì Gandino, multivisione di Roberto Tibaldi

La Nature en partage 2,35:1- 18,50 minuti

Realizzata nel 2010 per la Celebrazione dei 50 anni della legge che ha istituito i Parchi Nazionali in Francia, quest'opera è un invito ad un viaggio in immagini e musica attraverso la straordinaria diversità dei patrimoni naturali, culturali e paesaggistici dei 9 parchi Nazionali Francesi. Questa multivisione è inoltre l'occasione per una forte riflessione sul senso della conservazione di questi spazi eccezionali.

Immagini dei 10 parchi nazionali francesi; musica originale di Marco Tardito; multivisione di Roberto Tibaldi

In the White silence 2,35:1- 5,12 minuti

Cose per cui vale la pena vivere

immagini di Roberto Tibaldi, multivisione di Roberto Tibaldi

Preghiera della Terra 2,35:1- 1,54 minuti

Antica preghiera celtica

immagini di Roberto Tibaldi, multivisione di Roberto Tibaldi

Angelo 10 e lode 16:9 – 4,35 minuti

In ricordo del mio caro amico e poeta Marco Brovia

multivisione di Roberto Tibaldi

E’ come un soffio la vita dell’uomo 16:9 - 10,23 minuti

In ricordo di Padre Ettore, in occasione dei dieci anni della sua salita al cielo

multivisione di Roberto Tibaldi

La fede che più amo 2,35:1- 6,50 minuti

In occasione del Giubileo della SPERANZA

Lessi per la prima volta “Il portico del mistero della seconda virtù” di Charles Peguy in un monastero cistercense francese quando avevo 19 anni, dove trascorsi due mesi e mezzo per “decidere cosa fare della mia vita”. Si tratta di un lungo trattato sulla seconda virtù teologale, la SPERANZA, che, recita Peguy, è sicuramente la più difficile, ma che è anche la più gradita a Dio, senza la quale le altre due (La Fede e la Carità) non potrebbero sussistere. Un grande aiuto per affrontare il cammino accidentato della vita.

Musica di Ludwig Van Beethoven, piano sonata op.109, voce narrante di Roberto Leone.

multivisione di Roberto Tibaldi

Complessivamente la proiezione durerà 63 minuti. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la sala conferenze del centro culturale “G. Arpino”, in largo della resistenza. L’ingresso è libero.